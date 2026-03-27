Plan de adaptación climática en salud apuesta por hospitales resilientes y control de emisiones

Autoridades durante el lanzamiento del Plan Nacional de Adaptación en Salud y Cambio Climático de la República Dominicana 2025-2030. ( FUENTE EXTERNA )

La adaptación de los hospitales ante riesgos climáticos, el monitoreo de las emisiones en los centros de salud, así como la capacitación del personal sanitario para la operación de sistemas de alerta, son algunas de las acciones contempladas en el Plan Nacional de Adaptación en Salud y Cambio Climático de la República Dominicana 2025-2030.

La iniciativa fue lanzada esta semana y es coordinada por el Ministerio de Salud Pública, con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otras entidades. Busca fortalecer la capacidad del país para enfrentar los efectos del cambio climático en la salud de la población.

La estrategia cuenta con siete áreas de enfoque orientadas a la resiliencia del sistema de salud ante el cambio climático: liderazgo y gobernanza para afrontar los impactos del clima; capacidades de los recursos humanos del sistema de salud en materia de clima y salud; generación de evidencias para la toma de decisiones oportunas.

Otras áreas de enfoque incluyen la vigilancia integrada y el sistema de alerta temprana de clima y salud; la gestión de los determinantes ambientales de la salud a través del enfoque Una Salud; la resiliencia del sistema de salud y las comunidades ante riesgos climáticos, y el fomento de infraestructuras de salud sostenibles con bajas emisiones de carbono.

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Un riesgo complejo

Al hacer referencia al impacto del cambio climático en la salud, el plan destaca que este fenómeno constituye "un riesgo sanitario complejo", resultado de la interacción entre factores de vulnerabilidad, peligros asociados al clima y los niveles de exposición de la población y los sistemas esenciales.

"Ante este panorama, se hace indispensable fortalecer la resiliencia climática del sector salud y avanzar en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad de los servicios sanitarios frente a los desafíos climáticos presentes y futuros", detalla la estrategia.

Fortalecimiento de infraestructuras

El plan dedica un capítulo a las infraestructuras de salud que sean sostenibles. En ese sentido, una de las acciones previstas es el fortalecimiento del programa Hospitales Seguros frente a eventos hidrometeorológicos extremos y desastres.

Abarca, además, el diseño de lineamientos de respuesta para evitar la interrupción de la energía eléctrica en los centros de salud, así como la protección de la infraestructura eléctrica durante y después de eventos climáticos extremos.

El programa cita medidas como la instalación de sistemas de eficiencia energética renovable en los centros de salud, además de cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la huella de carbono en los hospitales.

Medidas de monitoreo

La estrategia resalta acciones para equipar a las unidades de salud ambiental de los Departamentos Provinciales de Salud (DPS) con herramientas para el monitoreo de determinantes ambientales y agentes contaminantes.

También contempla la revisión de documentos y/o procedimientos para la gestión segura de agua potable, saneamiento e higiene, que contemple el monitoreo de la calidad del agua y de los sistemas de almacenaje, distribución y tratamiento del agua y saneamiento.

Las acciones de monitoreo contemplan evaluaciones sobre el impacto de la contaminación del aire en la salud de la población, sobre todo entre ciudadanos que viven en zonas altamente expuestas a la contaminación atmosférica y quienes padecen enfermedades crónicas no transmisibles.

La estrategia también conlleva el desarrollo de "programas de sensibilización dirigidos a personas y comunidades con respecto al riesgo que representa el cambio climático para la salud y cómo aumentar la resiliencia personal ante fenómenos climáticos extremos".

Capacitación

Las áreas de enfoque que integran el plan contemplan una serie de acciones, como el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud para la operación de sistemas de alerta temprana o el desarrollo de evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación en salud y cambio climático.

La estrategia incluye el desarrollo y actualización de bases de datos para apoyar la gestión del conocimiento generado en torno al cambio climático y la salud.

El documento indica que el periodo de implementación es de cinco años para adecuar cada versión del plan, "a fin de revisar los objetivos mensurables, evaluar su ejecución, la pertinencia y la eficacia de las medidas de adaptación, e incorporar las nuevas tecnologías y conocimientos".