Nuevos compromisos climáticos de República Dominicana ponen el foco en la niñez

Las autoridades dominicanas informaron la culminación de la nueva Contribución Nacionalmente Determinada. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno dominicano informó este miércoles la culminación de la nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0), documento que contempla las medidas que asumirá el país para la reducción de emisiones y la adaptación ante los efectos del cambio climático de cara a 2030.

La nueva NDC establece medidas de adaptación para el sector de la niñez y la primera infancia, además de planes de adaptación sectoriales en medio ambiente, salud y emergencias, informó el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono en un comunicado.

Agrega que el documento aumenta al 28 % la meta de reducción de emisiones del país en un escenario tendencial proyectado al año 2030, teniendo como línea base las emisiones nacionales del año 2022.

Solo el 19.5 % de la reducción de emisiones estará condicionada al financiamiento internacional, mientras que el 8.5 % será financiado con recursos nacionales del sector público y del sector privado.

Presentación ante la ONU

Las autoridades indicaron que la República Dominicana está lista para presentar ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) su nueva NDC 3.0.

El comité técnico, junto con el equipo de consultores que elaboró la NDC 3.0, hizo entrega de la versión final del documento para su diagramación y presentación al país en las próximas semanas.

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas son el instrumento de planificación nacional que recoge el compromiso de los países firmantes del Acuerdo de París en 2015.

La primera NDC de la República Dominicana fue presentada en 2017 y, aunque contenía datos de gran calidad, era un documento indicativo que apenas se pudo elaborar en un breve lapso de tiempo.

En 2020 se presentó la NDC-RD 2020, documento que aumentaba la ambición nacional de cara a 2030 y, por primera vez, establecía compromisos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que no estaban condicionados al financiamiento internacional.

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono (CNCCMC), Max Puig, junto con la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), Ana Pimentel, y el viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Economía, Martín Francos, recibieron oficialmente el documento para preparar su lanzamiento.

La entrega fue encabezada por la directora técnica del CNCCMC y vicepresidenta de la COP30, Sara González Troncoso; la directora de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de MIMARENA, Gabriela Márquez; y la directora de Análisis y Regulación Tributaria del Ministerio de Hacienda y Economía, Mariam Ortiz.

Mientras tanto, por el equipo de consultores, la presentación estuvo a cargo de Laura Rathe, Elías Dinzey, Nelly Cuello e Iván Relova, quienes expusieron no solo la metodología de amplias consultas con los sectores público, privado, académico y comunitario, sino que resaltaron el compromiso de todos los actores involucrados en la formulación de las nuevas metas climáticas nacionales.