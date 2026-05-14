La crisis climática también se construye en cemento, vidrio y aire acondicionado

La crisis climática no solo se alimenta de vehículos, industrias o combustibles fósiles. También se construye, literalmente, en edificios, hoteles, torres de apartamentos, centros comerciales y urbanizaciones. ( FUENTE EXTERNA )

La crisis climática no solo se alimenta de vehículos, industrias o combustibles fósiles. También se construye, literalmente, en edificios, hoteles, torres de apartamentos, centros comerciales y urbanizaciones cada vez más dependientes de cemento, acero, vidrio y aire acondicionado.

Así lo plantea el informe Estado Global de los Edificios y la Construcción 2024/2025 (Global Status Report for Buildings and Construction 2024/2025), publicado el 13 de mayo por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/UNEP), que advierte que el sector construcción y edificios continúa completamente fuera de ruta para cumplir las metas climáticas del Acuerdo de París.

El reporte indica que los edificios y la construcción representan actualmente cerca del 34 % de las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con energía y alrededor del 32 % de la demanda energética mundial.

Aunque el documento aborda tendencias globales, muchos de sus hallazgos tienen una relación directa con la realidad del Caribe y países tropicales como República Dominicana, donde el crecimiento urbano y turístico ocurre en medio de altas temperaturas, fuerte dependencia del aire acondicionado y creciente presión energética.

El Caribe frente al desafío del enfriamiento

El informe advierte que, pese a algunos avances en energías renovables y eficiencia energética, las emisiones asociadas al sector han aumentado cerca de un 5 % desde 2015, cuando deberían haberse reducido alrededor de un 28 % hacia 2030 para mantener las metas climáticas globales.

Uno de los puntos más relevantes para la región es el crecimiento acelerado de la demanda de enfriamiento. El reporte identifica el aire acondicionado y la refrigeración como el segmento energético de mayor crecimiento dentro del sector construcción, especialmente en regiones cálidas y húmedas.

En el Caribe, donde el turismo, la expansión inmobiliaria y el aumento de temperaturas impulsan cada vez más el uso de climatización artificial, esto representa un desafío energético y económico considerable.

El documento plantea que la solución no pasa únicamente por instalar equipos más eficientes, sino por replantear la manera en que se diseñan las edificaciones. El informe recomienda aumentar el uso de ventilación natural, sombreado, aislamiento térmico, diseños pasivos y materiales adaptados al clima tropical para reducir la dependencia del aire acondicionado.

Construir más no significa construir mejor

También alerta sobre la falta de regulaciones modernas en buena parte de las nuevas construcciones del mundo en desarrollo. Según el reporte, más del 50 % de las nuevas edificaciones construidas en economías emergentes y en desarrollo no cuentan con códigos energéticos adecuados.

Para países caribeños con fuerte crecimiento turístico y urbano, esto implica que muchos edificios levantados hoy podrían permanecer durante décadas con altos niveles de consumo energético y emisiones.

La investigación también pone énfasis en la vulnerabilidad climática de las ciudades y edificios. El documento señala que las futuras construcciones deberán diseñarse no solo para emitir menos carbono, sino también para resistir olas de calor, inundaciones y eventos climáticos extremos.

Aunque el informe no menciona directamente a los huracanes del Caribe, sí plantea que la resiliencia climática debe convertirse en parte central de las políticas de construcción y planificación urbana.

El costo oculto del cemento y los escombros

Otro aspecto destacado es el impacto ambiental de los materiales utilizados en la construcción. El informe explica que el acero, el cemento, el aluminio y otros materiales continúan siendo grandes fuentes de emisiones de carbono. Además, el sector genera aproximadamente 2 mil millones de toneladas anuales de residuos de demolición y construcción, equivalentes a cerca de un tercio de todos los residuos generados a nivel global.

El documento insiste en la necesidad de aumentar el reciclaje y reutilización de materiales de construcción, así como promover modelos de economía circular que reduzcan tanto las emisiones como la generación de desechos.

La energía solar como oportunidad regional

El reporte también identifica oportunidades importantes para regiones tropicales mediante la integración de energía solar en edificios. Según el documento, la capacidad instalada de paneles solares en edificaciones residenciales y comerciales creció más de un 27 % entre 2022 y 2023.

En países caribeños con alta radiación solar y costos eléctricos relativamente elevados, la generación distribuida podría convertirse en una herramienta clave para reducir costos operativos y disminuir emisiones.

El informe concluye que el sector construcción necesitará cambios profundos en financiamiento, normativas y diseño urbano para poder alinearse con las metas climáticas globales. Entre sus principales recomendaciones están duplicar las inversiones en eficiencia energética, fortalecer los códigos de construcción y acelerar la transición hacia edificios resilientes y de bajas emisiones.