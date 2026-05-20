República Dominicana asume copresidencia de iniciativa global sobre descarbonización del transporte

La cumbre ITF en Leipzig destaca el compromiso de República Dominicana con el transporte resiliente y sostenible. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana asumió la copresidencia de la Declaración Ministerial "Hacia sistemas de transporte resilientes y de bajas emisiones para las personas, el desarrollo y el planeta", durante la Cumbre Anual del Foro Internacional de Transporte (ITF), celebrada en la ciudad alemana de Leipzig.

La iniciativa, lanzada en 2025 durante la COP30 sobre cambio climático en Belém, Brasil, busca coordinar acciones internacionales para transformar el sector transporte, responsable de más del 20 % de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2).

La directora técnica del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono (CNCCMC), Sara González Troncoso, representó al país durante el encuentro y reiteró el compromiso dominicano con el Esfuerzo Global de Transporte y las metas establecidas por esa coalición.

Entre los objetivos citados figura reducir en un 25 % el consumo energético del sector transporte para el año 2035 y garantizar que al menos una tercera parte de esa energía provenga de fuentes renovables y biocombustibles sostenibles.

González Troncoso, quien además se desempeña como vicepresidenta de la COP30, afirmó que la descarbonización requiere acciones coordinadas entre los países y señaló que República Dominicana busca asumir un papel de liderazgo dentro del Sur Global.

También indicó que el país trabajará para posicionar el transporte como un tema prioritario dentro de las negociaciones climáticas internacionales y procurar que los compromisos asumidos en la COP30 se traduzcan en medidas concretas.

Presentan hoja de ruta 2026-2027

Como parte de su nueva responsabilidad en la coalición, la delegación dominicana presentó un plan de trabajo para el período 2026-2027. La propuesta contempla avanzar en la creación de una secretaría permanente para la iniciativa, ampliar la cantidad de países y organizaciones firmantes de la declaración y procurar que los avances del sector transporte queden reflejados en el segundo Balance Global previsto para 2028.

La participación dominicana en la cumbre "Financiando el transporte resiliente" también incluyó a la encargada del Departamento de Mitigación del CNCCMC, Pamela Abreu.

Además, integraron la delegación el viceministro de Planificación y Regulación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Fernando Moore; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison; y el embajador Federico Cuello.

La edición de este año de la Cumbre ITF estuvo centrada en la financiación del transporte resiliente y abordó estrategias de inversión dirigidas a proteger los sistemas de transporte frente a desafíos como el cambio climático, los ciberataques y las tensiones geopolíticas.

Apuesta por la movilidad sostenible

La participación dominicana se produce en un contexto en el que el país impulsa distintas iniciativas vinculadas a la movilidad sostenible y la reducción de emisiones.

Desde 2022, República Dominicana forma parte del Acuerdo Global para Vehículos Pesados de Cero Emisiones, liderado por el Reino de los Países Bajos. Asimismo, desarrolla acciones de modernización vial mediante el Programa de Movilidad Urbana Sostenible, respaldado por la Agencia Francesa de Desarrollo y la Unión Europea.

En ese proceso también se destaca la incorporación de Santo Domingo a la plataforma global MobiliseYourCity, convirtiéndose en la primera ciudad del Caribe en integrarse a esa iniciativa.

A través de esta alianza se diseñó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, orientado a ampliar corredores de autobuses limpios, optimizar líneas del Metro y desarrollar nuevos sistemas de teleférico.