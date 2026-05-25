Max Puig llama a universidades a liderar la respuesta a la crisis climática

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig. ( FUENTE EXTERNA )

Las universidades dominicanas están llamadas a desempeñar un papel central en la respuesta a la crisis climática global mediante la investigación, la innovación y la formación de capacidades, según planteó el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig.

El planteamiento fue realizado durante la conferencia magistral de apertura del Congreso Científico UAFAM 2026, celebrado por la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño, donde el funcionario centró su intervención en el papel de las instituciones de educación superior frente a los retos ambientales contemporáneos.

En su ponencia, titulada "La Producción Científica para la Adaptación al Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible: Rol de las Instituciones de Educación Superior", Puig sostuvo que la investigación científica constituye un elemento indispensable para enfrentar los efectos del cambio climático y avanzar hacia modelos sostenibles de desarrollo.

Durante su exposición, indicó que las universidades tienen una función estratégica en la generación de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y la búsqueda de soluciones ante desafíos ambientales cada vez más complejos. En ese contexto, enfatizó que la producción científica debe verse como una herramienta esencial para afrontar la realidad climática actual.

Puig recordó que el entendimiento de la crisis climática ha sido posible gracias al trabajo sostenido de universidades y centros de investigación, por lo que consideró necesario fortalecer la relación entre academia y Estado. A su juicio, construir políticas climáticas sólidas requiere de instituciones académicas fortalecidas y articuladas.

En esa línea, hizo un llamado a las universidades dominicanas a ampliar la investigación aplicada, impulsar la innovación tecnológica, promover la cooperación científica y reforzar la formación vinculada a sostenibilidad y cambio climático.

También advirtió que el desarrollo de capacidades será determinante para enfrentar los retos ambientales de las próximas décadas. Según expresó, la educación climática debe trascender los espacios especializados y convertirse en un componente transversal dentro de la enseñanza superior.

Congreso Científico UAFAM 2026

El congreso reunió a especialistas, investigadores y estudiantes nacionales e internacionales para debatir sobre producción científica, sostenibilidad, innovación y desarrollo territorial en medio de los desafíos climáticos actuales.

Como parte de la jornada también fue presentada una Cátedra Internacional de Bioeconomía basada en el conocimiento y se formalizó un acuerdo interinstitucional orientado a fortalecer la cooperación académica, la investigación científica y el desarrollo sostenible en el país y la región.

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