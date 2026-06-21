Hoy inicia el verano en el hemisferio norte, con el día más largo y la noche más corta del año

Solsticio de verano marca el inicio del verano en República Dominicana. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Este 21 de junio marca el inicio oficial del verano en el hemisferio norte, una fecha que también coincide con el solsticio de verano, fenómeno astronómico que da lugar al día más largo y la noche más corta del año.

Durante esta jornada, el Sol alcanza su máxima altura aparente sobre el horizonte, lo que permite disfrutar de más horas de luz natural que en cualquier otro día del calendario. A partir de este momento, aunque el verano apenas comienza, los días empezarán a acortarse gradualmente hasta la llegada del otoño.

En República Dominicana, el inicio de la nueva estación llega acompañado de temperaturas elevadas, una situación que se ve reforzada por la presencia de partículas de polvo del Sahara en la atmósfera y las condiciones típicas de la época.

Acciones recomendadas ante las altas temperaturas estivales

La estación estival se extenderá hasta el próximo 22 de septiembre, cuando se produzca el equinoccio de otoño. Durante estos meses suelen registrarse las temperaturas más altas del año, además de una mayor actividad de ondas tropicales y otros fenómenos propios de la temporada ciclónica en el Atlántico.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera, protegerse de la exposición directa al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud que puedan verse afectadas por el intenso calor.