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inicio verano República Dominicana
inicio verano República Dominicana

Hoy inicia el verano en el hemisferio norte, con el día más largo y la noche más corta del año

Este 21 de junio se inicia oficialmente el verano en el hemisferio norte, coincidiendo con el solsticio de verano, que trae consigo el día más largo del año

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    Hoy inicia el verano en el hemisferio norte, con el día más largo y la noche más corta del año
    Solsticio de verano marca el inicio del verano en República Dominicana. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

    Este 21 de junio marca el inicio oficial del verano en el hemisferio norte, una fecha que también coincide con el solsticio de verano, fenómeno astronómico que da lugar al día más largo y la noche más corta del año.

    Durante esta jornada, el Sol alcanza su máxima altura aparente sobre el horizonte, lo que permite disfrutar de más horas de luz natural que en cualquier otro día del calendario. A partir de este momento, aunque el verano apenas comienza, los días empezarán a acortarse gradualmente hasta la llegada del otoño.

    En República Dominicana, el inicio de la nueva estación llega acompañado de temperaturas elevadas, una situación que se ve reforzada por la presencia de partículas de polvo del Sahara en la atmósfera y las condiciones típicas de la época.

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    Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera, protegerse de la exposición directa al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud que puedan verse afectadas por el intenso calor.

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