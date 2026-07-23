Cambio climático agrava las sequías en Europa, revela estudio

Una grave sequía azota a Europa, donde países como Francia y Rumania enfrentan ríos secos, restricciones al uso de agua e incendios devastadores, después de una histórica ola de calor en junio. ( AFP )

El cambio climático causado por humanos ha intensificado la sequía en Europa y son los calores extremos, no la falta de lluvia, los causantes de las condiciones excepcionalmente secas, informó el jueves un equipo de científicos.

Una grave sequía azota a Europa, donde países como Francia y Rumania enfrentan ríos secos, restricciones al uso de agua e incendios devastadores, después de una histórica ola de calor en junio.

Un nuevo estudio determinó que el actual clima caluroso aceleró la pérdida de humedad de los suelos, lagos y ríos de Europa, aumentando la posibilidad de condiciones secas.

Gran parte de Europa recibió menos lluvia de lo habitual en la primavera, pero fue el calor el causante de que la sequía fuera "más severa", afirmó Mariam Zachariah, coautora del estudio del World Weather Attribution.

"Nuestros resultados muestran que esta sequía no es principalmente una historia de bajas precipitaciones, sino de una atmósfera más cálida que causa más déficits de humedad en el suelo", declaró a periodistas Zachariah, del Imperial College London.

"Eso significa que incluso en regiones donde la lluvia ha variado poco o proyecta aumentos estacionales, los riesgos de sequía continúan en aumento", agregó.

Esto se debe a que una atmósfera más cálida puede sostener 7% más vapor de agua por cada grado de aumento en la temperatura, según los científicos.

El planeta se ha calentado aproximadamente 1,4 ºC desde el período 1850-1900 principalmente debido a la quema de carbón, petróleo y gas.

- Atmósfera "sedienta"-

Los científicos señalan que el cambio climático hace que eventos destructivos como sequías, inundaciones y olas de calor sean más frecuentes e intensos, y que Europa es el continente que se calienta más rápidamente.

Este año se registró el mes de junio más cálido en Europa occidental, indicó el observatorio climático europeo Copernicus, con una brutal ola de calor que causó miles de muertes.

Fue tal el calor que incluso regiones que tuvieron un invierno relativamente húmedo enfrentaron sequías pocos meses después, indicó el coautor del estudio Dominik Schumacher, de ETH Zurich.

"Si tienes un aire cada vez más cálido, va a secar los suelos. Y luego se pondrá aún más caluroso y los suelos se secarán aún más", afirmó.

La sequedad del suelo propicia las condiciones para los incendios forestales, indicó.

Para el estudio, científicos de Europa, Estados Unidos y Reino Unido, utilizaron datos climáticos y modelos informáticos para comparar una sequía en el mundo cálido de la actualidad con un clima que era 1,4 ºC más fresco.

Encontraron que los suelos extremadamente secos eran cinco veces más probables en la actualidad en Europa occidental que en un mundo sin cambio climático, y 11 veces más probables en Europa oriental.

Los niveles excepcionalmente elevados de demanda evaporativa -es decir, el potencial de que la atmósfera extraiga humedad de suelos y plantas- observados entre abril y junio en Europa occidental eran 80 veces más probables en el actual clima caluroso.

"Como la atmósfera es actualmente más 'sedienta', el mismo déficit de lluvias que podría no haber causado una sequía en el clima preindustrial, ahora puede llevar a" un evento más severo, aseguró Zachariah.

"El agravamiento de las sequías constituye una señal de alarma imposible de ignorar, que indica que nuestro planeta está sobrecalentado a medida que la crisis climática se agrava rápidamente, lo que afecta los precios de los alimentos, los sistemas energéticos y el transporte fluvial", destacó Simon Stiell, presidente de ONU Clima, citado en el comunicado del WWA.