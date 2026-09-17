El Niño comienza a dejar efectos: en Arroyo Cano, San Juan, la sequía afecta producción de café

La sequía de El Niño ha afectado las plantaciones de café en San Juan, por lo que los agricultores piden la colaboración de las autoridades. ( CEDIDA POR CARLOS SÁNCHEZ )

La advertencia de los científicos sobre la sequía provocada por el fenómeno El Niño comienza a hacerse sentir en algunos puntos de República Dominicana. En el distrito municipal de Arroyo Cano, San Juan, la falta de lluvias ha afectado la producción de café y aguacate.

Este evento, caracterizado por temperaturas más altas y períodos de sequía más prolongados, podría extenderse hasta principios de 2027, según han informado la Organización Meteorológica Mundial y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen).

En ese sentido, esta comunidad agrícola, ubicada en el nordeste de la provincia, ha visto mermada su actividad agrícola, principalmente la producción de aguacate y café, este último considerado el cultivo principal que sostiene la economía local.

Algunas imágenes muestran cómo estos productos están completamente secos ante la falta de lluvia. Algunos productores han retirado el café antes de tiempo para tratar de salvar parte de la cosecha.

Carlos Sánchez, concejal de la junta municipal y líder comunitario, indicó que las lluvias de los últimos días no han sido suficientes y que los daños podrían superar el 90 % de la cosecha de café. También se han visto afectados los cultivos de aguacate y cítricos.

"Ya la cosecha de café se perdió en más de un 90 %", afirmó Sánchez, quien señaló que la producción de aguacate también está sufriendo daños importantes.

De acuerdo con su testimonio, los aguacates se están deteriorando en las propias plantas, mientras que también presentan problemas las plantaciones de limón y naranja agria.

"La situación es bastante crítica. Todo se ha perdido", sostuvo.

Ayuda del Gobierno

Sánchez solicitó al Gobierno acudir en auxilio de los agricultores de Arroyo Cano y establecer un programa de apoyo que permita compensar, al menos parcialmente, las pérdidas provocadas por la sequía.

El dirigente comunitario planteó que el apoyo pueda canalizarse a través del Instituto Dominicano del Café (Indocafe), mediante algún mecanismo de compensación o bono destinado a los productores afectados.

Explicó que una parte de los agricultores mantiene compromisos financieros con el Banco Agrícola, mientras otros no tienen préstamos, pero todos han resultado perjudicados por la pérdida de sus cosechas.

"Nosotros entendemos que Arroyo Cano está en estado de emergencia y le estamos solicitando al Gobierno que, a través del Indocafe, se busque la forma de llevar a cabo un programa en Arroyo Cano", manifestó.

Sánchez señaló, además, que los ingresos obtenidos de las cosechas representan para muchas familias una fuente fundamental para cubrir compromisos económicos durante el año, incluidos los gastos de la temporada navideña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-07-at-51441-pm-de8201c1.jpeg Plantación de naranja afectada por la sequía. (CEDIDA POR CARLOS SÁNCHEZ)

El impacto de El Niño

Sobre El Niño, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) había advertido desde mayo que el fenómeno podía provocar una transición hacia condiciones de déficit pluviométrico durante el segundo semestre de 2026 y aumentar el riesgo de sequía meteorológica en distintas regiones del país.

El Ministerio de Agricultura reconoció recientemente que varias áreas productoras se han visto impactadas por la falta de agua, aunque informó que las lluvias recientes habían permitido que las condiciones comenzaran a mejorar en algunos lugares.