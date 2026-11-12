Las principales novedades de la jornada en la COP31 de Turquía

Los asistentes pasan junto al logotipo de la COP31 durante la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en el Antalya Expo Center, en Antalya, el 12 de noviembre de 2026. ( AFP )

En la cuarta jornada de la cumbre climática COP31 en Turquía, Reino Unido nombró una enviada "para la seguridad climática", Venezuela defendió su "derecho soberano" a potenciar la industria petrolera y Lula se despidió de la cita con un multitudinario acto con la sociedad civil.

El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó duramente el aumento de los beneficios procedentes de las energías fósiles, que considera "moralmente inaceptable".

"Los gobiernos deben proteger los intereses de sus pueblos, no los intereses de un grupo de empresas", dijo Guterres en una entrevista exclusiva con la AFP en COP31.

Contrastó con el tono del ministro turco de Energía, Alparslan Bayraktar. "El acceso a la tecnología y a una financiación abordable son elementos fundamentales. Sin eso, decirle a la gente que no puede consumir carbón, que no debe consumir otros combustibles fósiles, es un sinsentido", declaró a la AFP.

Una iniciativa inédita

Ante la multiplicación de las catástrofes relacionadas con el calentamiento del planeta, el primer ministro británico, Andy Burnham, anunció el jueves desde la tribuna de la COP31 en Antalya el nombramiento de una enviada "para la seguridad climática", una primicia mundial.

Madeleine Alessandri, expresidenta del Joint Intelligence Committee británico, que informa a los ministros sobre las amenazas para la seguridad, ocupará este cargo y trabajará en paralelo con la ministra británica de Clima, Katie White.

Este nombramiento es "un avance importante", comentó Cosima Cassel, del grupo de reflexión E3G. "Es la primera representante especial para la seguridad climática como tal", declaró a la AFP.

Venezuela y la industria petrolera

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el "derecho soberano" de su país a desarrollar "responsablemente" su industria petrolera, en una cumbre dominada entre otros temas por la cuestión del abandono de los combustibles fósiles.

"Creemos que no existe contradicción inevitable entre desarrollo energético y protección ambiental, porque una transición justa no apaga economías, las transforma", dijo la mandataria, quien asumió la presidencia interina del país tras la captura del presidente chavista Nicolás Maduro durante una operación del ejército estadounidense en enero de 2026 en Caracas.

Desde la captura de Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, se esfuerza por reactivar la explotación de los recursos del subsuelo venezolano, garantizando a Estados Unidos un acceso privilegiado a esas reservas.

Estados Unidos y Venezuela rubricaron en agosto un acuerdo que otorga a Washington el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras del país, equivalentes al 20% del total.

Lula se despide

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró su paso por Antalya dándose un baño de multitudes en un encuentro con la sociedad civil.

El veterano líder de 81 años, que en enero iniciará su cuarto mandato, fue muy aplaudido por haber reducido la deforestación de la Amazonía brasileña a su menor nivel en casi 40 años, haber creado en 2023 un ministerio de Pueblos Indígenas y demarcado tierras de los pueblos originarios para su preservación de la minería ilegal y la tala.

Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, de referencia en el país, encomió su "vitalidad" y el hecho de inspirar "esperanza dentro y fuera de Brasil".

Lula "ha mostrado siempre preocupación por el medio ambiente", y es "un símbolo y un representante de la lucha y la resistencia contra el cambio climático", dijo a AFP Sebastián Hernández, estudiante mexicano de ingeniería de 27 años.

Con la voz aún ronca, el mandatario tomó la palabra al final del acto con la sociedad civil para recordar entre otras anécdotas la primera vez que fue a una COP, en Copenhague en 2009. "Me quedé asustado de ver que la gente no iba en serio cuando hablaba de proteger el medio ambiente", dijo.

"La palabra imposible no existe en mi vida", añadió ante una muchedumbre entregada.

Greta pide embargo a Israel

La activista climática Greta Thunberg pidió el jueves a Turquía que imponga "un embargo energético" a Israel.

"Deseo hacerme eco del llamamiento colectivo a favor de un embargo energético turco contra Israel para poner fin al traslado de petróleo y energía desde su territorio hacia Israel, que alimenta directamente el genocidio en Palestina", afirmó la activista sueca.

Se trata de una referencia al oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, por el que se exporta desde hace años petróleo azerbaiyano hacia Israel a través del puerto turco de Ceyhan.

Las autoridades turcas niegan que por sus puertos transite petróleo "destinado a Israel", pero oenegés y personalidades de la oposición afirman lo contrario.

El primer ministro palestino, Mohammed Mustafa, intervino el jueves en la cumbre y recibió una larga ovación.

"La destrucción a gran escala de las redes de abastecimiento de agua, las infraestructuras de saneamiento, las tierras agrícolas y los sistemas de gestión de residuos ha agravado los riesgos medioambientales y sanitarios" en los territorios palestinos, aseguró.