Jóvenes con crisis económica optan por becas y carreras técnicas para salir hacia delante

Aconsejan a sus iguales no desmayar y continuar luchando por sus ideales

¿Qué tienen en común Crisairi, Wanfri, Diana y Emmanuel? Que son cuatro jóvenes llenos de sueños y deseos de superación con una elevada crisis económica que les ha retrasado cumplir sus metas.

Sin embargo, las limitaciones de capital, no los frenan para continuar sus planes de ser entes productivos, estudiar, poner sus propios negocios y vivir dignamente junto a los suyos.

Es por esta razón que optaron por becas en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), ubicado en San Luis, Santo Domingo Este, que, aunque para algunos de ellos está muy distanciado de sus hogares, creen que vale la pena el sacrificio porque, además, representa “un alivio” para los bolsillos de sus progenitores.

Criseiri Luna, de 26 años, quien estudia Manufactura y reside en Los Ríos, del Distrito Nacional, en la actualidad está recibiendo docencia virtual producto de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país a causa de la covid-19, lo que le facilita la vida debido a que no tiene que pagar pasajes para trasladarse al otro lado de la ciudad.

“Opté por la beca por la situación económica, por más que uno trabaje el dinero no alcanza, hay muchos gastos, y como siempre he sido buena estudiante, el récord de nota me ha permitido entrar al ITSC”, sostuvo la joven que devenga un salario de unos 20 mil pesos en un “call center”.

La joven que también cursa una licenciatura en Ingeniería Química, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ve como “otra opción” los cursos técnicos porque a su entender, “aquí un título universitario no te da trabajo”, sino, carreras técnicas que validen la licenciatura.

Diana D’ Oleo, de 20 años, es estudiante de Diseños, reside en los Frailes, de Las Américas y cada vez que tiene que trasladarse al instituto invierte unos 120 pesos en pasaje, “pero afortunadamente las clases que tengo ahora son virtuales y no todos los días tengo que ir a ITSC”.

“Por el momento no he podido conseguir trabajo, mis padres me proporcionan el dinero para el pasaje y los materiales que necesito, pero su situación económica actualmente es un poco apretada”, indicó Diana quien se definió como una “apasionada del diseño de modas” y espera poder vivir de ese oficio como ilustradora.

Wanfri Arias, de 22 años, estudia Gastronomía y reside en el municipio La Victoria junto a su madre y hermana. Su progenitora, quien es profesora es la que se encarga de cubrir los gastos de sus estudios.

“Mi padre falleció en el 2013 y en lo adelante, mi madre ha tenido que cargar con todo. Es por eso que entiendo que ese sacrificio hay que valorarlo y aprovecharlo”, sostuvo el joven quien también practica béisbol desde los 9 años de edad.

Los sueños de Wanfri no se detienen en las puertas del deporte o de la Gastronomía, es que, además, es amante de la electromecánica, lo que, a su juicio, “sería otra vía” para poder salir hacia delante.

Emmanuel Beltré, de 20 años de edad, vive a unos cinco minutos de distancia de del ITSC, lo que para él representa una gran oportunidad para poder estudiar porque, además, la inversión es mínima.

“No tengo excusa para decir que no voy a estudiar porque no tengo recursos o pasajes. Además, sirve de ayuda para mi madre que no tiene que asumir esos gastos en mi parte académica”, sostuvo Emmanuel quien estudia Desarrollo de Software.

Emmanuel ve los estudios como “una solución a largo” a la crisis económica por la atraviesa su familia debido a que su madre es soltera, desempleada y ha tenido que criarlo a él y a sus tres hermanos.

El joven complementa sus estudios con una Licenciatura en Matemáticas que cursa en la UASD porque su mayor anhelo es llegar a ser científico de Datos y es la carrera que más lo acerca a sus sueños.

Al concluir sus estudios locales, ya tiene en planes solicitar una beca internacional para estudiar “algo relacionado a las Ciencias de la Computación o con las Ciencias de Datos”.

Crisairi, Wanfri, Diana y Emmanuel, son los estudiantes con mayor índice académicos de los 41 que recibieron becas la semana pasada para estudiar en el ITSC. Por lo que unieron su voz para hacer un llamado a los jóvenes dominicanos a no desmayar en sus sueños, aunque “las cosas se les ponga difíciles” porque a su entender la única forma de salir hacia delante es estudiando.