Las abejas pueden ordenar los números como lo hacen los humanos, según estudio

Un estudio desarrollado por científicos italianos, franceses y suizos ha determinado que las abejas, al igual que el ser humano, pueden ordenar los números de izquierda a derecha, según su valor.

El descubrimiento se suma a otras investigaciones que han demostrado que las abejas tienen la capacidad de contar e inclusive comprender la noción del cero. Otros estudios han establecido que estos insectos tienen una línea numérica mental con raíces biológicas.

El estudio fue publicado en un artículo de la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que detalla que los especialistas enseñaron a abejas melíferas a relacionar un número con la comida.

Un equipo de científicos de Italia, Francia y Suiza decidió averiguarlo utilizando las abejas como ejemplo. Martin Giurfa, de la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, junto con colegas, estudiaron el sentido numérico de las abejas melíferas (Apis mellifera). Los científicos enseñaron a relacionar un número con la comida y descubrieron que estos insectos, como los humanos, tienden a ordenar los números de izquierda a derecha dependiendo de su valor.

“Los resultados proporcionan una prueba más de la similitud en la percepción de los números tanto en vertebrados como en invertebrados”, señalan los investigadores.