El 8 % de las muertes maternas están asociadas a un aborto

El presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, César López, alertó que la práctica de un aborto es un procedimiento que nunca es seguro, asociado a riesgos a la salud que pueden llevar a la paciente a la infertilidad, contraer infecciones y, en última instancia, la muerte.

López dijo que no hay estadísticas precisas porque la mayoría de estos procedimientos son clandestinos, aunque se estima que del 6 al 8 % de las muertes maternas están asociadas a los abortos. Este porcentaje abarca tanto los abortos criminales (provocados), como los abortos espontáneos que sufren aquellas mujeres que fruto de una malformación, “la naturaleza misma los eliminó”.

La situación de los abortos "nunca la sabremos porque muchos de ellos son clandestinos y

", declaró el galeno en conversación con

.

Proceso inseguro

Diario Libre

“Ningún aborto es seguro, puede haber abortos provocados en centros con mayor calidad y médicos mejor formados, pero los riesgos están siempre. Todo aborto tiene riesgos porque hay un procedimiento anestésico, de abordaje a una cavidad uterina. Todos los abortos son inseguros. ¿Por qué? Porque es un procedimiento a ciegas”, aseguró el especialista.

El doctor López indicó que manipular las pinzas y curetas en la cavidad uterina se hace a ciegas y para realizar el proceso “se necesita dilatar el cuello uterino y eso significa romper fibras para poder entrar los instrumentos, favoreciendo que ocurra una incompetencia cervical, que, a futuro, esa mujer podría tener pérdidas de embarazo consecutivas”.

Otras secuelas de un aborto pueden ser perforación uterina, sepsis o procesos infecciosos, procesos hemorrágicos que pueden llevar a una histerectomía (extracción del útero), infertilidad secundaria y la muerte.



“Todo eso es posible después de un aborto, y si es provocado, más”, enfatizó López.

Educación sexual

El galeno hizo un llamado a las familias para crear conciencia sobre la necesidad de una mejor educación sexual.



“Tenemos embarazos de adolescentes todo el tiempo. Los padres están trabajando en la calle y los jóvenes sin vigilancia en las casas”, citó el doctor.

López indicó que una mejor calidad de la familia, mejor educación, entender la importancia de cuidarse y prácticas de prevención son importantes.

“La prevención del embarazo debe ir fundamentada sobre una educación sexual. Si usted no desea embarazarse y va a tener relaciones, tiene que usar una metodología anticonceptiva. No hay otra manera de evitar embarazos en jóvenes y adolescentes que no sea educando, provocando que la familia se inmiscuya en los problemas de los hijos y utilizar una metodología anticonceptiva”, puntualizó el ginecólogo.

Atender sangrados

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, coincidió con el doctor López en lo grave que resulta esta práctica y llamó no desanteder cualquier sangrado anormal.

“Nunca vamos a estar de acuerdo. Un aborto clandestino es muy grave porque podría haber un mal manejo”, afirmó el titular de Salud.

Rivera recordó que “toda la red pública tiene la parte de ginecología y ante cualquier tipo de sangrado, nosotros le vamos a garantizar un buen servicio”.

Invitó a visitar al ginecólogo ante cualquier irregularidad.

En ese mismo orden, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, indicó: “Nosotros estamos para ayudar. No estamos aquí para juzgar a nadie, estamos para brindar servicios”.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (Digepi), en el año 2021 en el país se registraron 266 muertes maternas; 178 en 2022 y dos muertes en lo que va de 2023.

Encuesta de Profamilia Aunque, tal como explicó López, en el país no se guarda una data precisa sobre los casos de abortos, en el año 2017, Profamilia realizó una encuesta entre 2,436 jóvenes universitarias arrojando como resultado que el 12.1 % de las entrevistadas (295 mujeres) aseguró haber tenido interrupciones del embarazo, y 126 de ellas, (el 42.7 %) afirmó que fue de manera intencional. Los dos métodos más frecuentes fueron el uso de tés con sustancias naturales abortivas y pastillas.