La Sociedad Astronómica Dominicana con postura "escéptica" sobre el avistamiento de ovnis

Tras la pregunta sobre un posible avistamiento de un Ovni (objeto volador no identificado) que le hizo un periodista al presidente Abinader en LA Semanal, el tema visitas de extraterrestres ha estado en boca de muchos dominicanos. Desde hace años, personas de diferentes zonas del país manifiestan haber visto algo extraño en el cielo. ¿Es el fenómeno ovni una pérdida de tiempo o merece nuestra atención?, es una pregunta que busca respuestas, no sólo en los incrédulos.

La Sociedad Astronómica Dominicana (Astrodom), dedicada a la divulgación sobre astronomía y ciencias afines, dedicó unos minutos a Diario Libre para hablar el sobre el tema, a través de su presidenta, Idauris Contreras.

—¿Pudiste ver lo que ocurrió en LA Semanal con el presidente Abinader al ser preguntado sobre avistamientos de ovnis en la República Dominicana? ¿Qué opina sobre el fenómeno ovni?

Los ovnis son fenómenos que despiertan curiosidad y debate, pero desde una perspectiva científica la mayoría de los avistamientos pueden explicarse mediante fenómenos atmosféricos, astronómicos o tecnológicos terrestres.

—¿Pensar que hay avistamientos reales de este tipo de objetos es una pérdida de tiempo?

Considero que la falta absoluta de pruebas concluyentes de visitas extraterrestres ha llevado a la comunidad científica a considerar estos casos como anomalías que requieren una evaluación rigurosa y basada en evidencia, antes de atribuirles un origen extraterrestre.

—¿Cuál es la posición de la Sociedad Astronómica acerca de la posible vida extraterrestre que visita nuestro planeta?

La Sociedad Astronómica Dominicana no niega la existencia de vida extraterrestre como tampoco la existencia de fenómenos anómalos no identificados. Sin embargo, hasta que no se presenten pruebas irrefutables, Astrodom mantiene una postura cautelosa, evitando afirmaciones sobre la existencia de visitantes extraterrestres o su presencia en nuestro planeta.

"La Sociedad Astronómica Dominicana no niega la existencia de vida extraterrestre como tampoco la existencia de fenómenos anómalos no identificados" Idauris Contreras Presidenta de Astrodom “

—Desde el punto de vista científico, ¿qué tan probable es que el fenómeno ovni sea algo real y no mera ficción?

La existencia de fenómenos Ovni no se descarta por completo, ya que "no identificado" simplemente significa que aún no se ha determinado una explicación convencional para ciertos avistamientos. Sin embargo, es importante destacar que la gran mayoría de los avistamientos de ovnis tienen explicaciones terrenales, como aviones, globos, fenómenos meteorológicos, o errores de percepción. Hasta la fecha, no existe evidencia científica concluyente que respalde la idea de que los ovnis sean naves extraterrestres visitando la Tierra. La ciencia se basa en evidencia verificable y reproducible, y hasta ahora no se ha proporcionado ninguna prueba sólida que sugiera la existencia de visitantes extraterrestres.

Así pues, la Sociedad Astronómica no afirma ni niega que haya vida extraterrestre. Se mantiene cautelosa respecto al tema, pues las faltas de pruebas científicas impiden llegar a una conclusión firme. Sin embargo, pese a que la ciencia aún no encuentra explicación a este tipo de fenómenos, la existencia de personas que afirman haber visto naves extraterrestres va en aumento.

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS