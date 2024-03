El bosque más antiguo de la Tierra, revelado en fósiles ingleses

El bosque fosilizado más antiguo conocido en la Tierra, que data de hace 390 millones de años, se ha encontrado en acantilados de arenisca costeros en el suroeste de Inglaterra.

Los fósiles, descubiertos e identificados por investigadores de las Universidades de Cambridge y Cardiff, son los árboles fosilizados más antiguos jamás encontrados en Gran Bretaña y el bosque fósil más antiguo conocido en la Tierra. Este bosque fósil es aproximadamente cuatro millones de años más antiguo que el anterior récord, que se encontró en el estado de Nueva York.

Los fósiles fueron encontrados en el condado de Somerset cerca de Minehead, en la orilla sur del Canal de Bristol.

Los árboles fosilizados, conocidos como Calamophyton, a primera vista se parecen a las palmeras, pero eran un "prototipo" de los tipos de árboles que conocemos hoy. En lugar de madera maciza, sus troncos eran delgados y huecos en el centro. También carecían de hojas y sus ramas estaban cubiertas por cientos de estructuras parecidas a ramitas.

Estos árboles también eran mucho más bajos que sus descendientes: los más grandes medían entre dos y cuatro metros de altura. A medida que los árboles crecieron, mudaron sus ramas, dejando caer mucha vegetación, que sostenía a los invertebrados en el suelo del bosque.

Los científicos habían asumido previamente que este tramo de la costa inglesa no contenía fósiles de plantas importantes, pero este hallazgo de fósiles en particular, además de su edad, también muestra cómo los primeros árboles ayudaron a dar forma a los paisajes y estabilizar las riberas de los ríos y las costas hace cientos de millones de años. Los resultados se informan en el Journal of the Geological Society.

El bosque data del período Devónico, hace entre 419 y 358 millones de años, cuando la vida inició su primera gran expansión hacia la tierra: al final del período, aparecieron las primeras plantas con semillas y los primeros animales terrestres, en su mayoría artrópodos, estaban bien establecidos.

"El período Devónico cambió fundamentalmente la vida en la Tierra", dijo en un comunicado el profesor Neil Davies del Departamento de Ciencias de la Tierra de Cambridge, primer autor del estudio.

"También cambió la forma en que el agua y la tierra interactuaban entre sí, ya que los árboles y otras plantas ayudaron a estabilizar los sedimentos a través de sus sistemas de raíces, pero se sabe poco sobre los primeros bosques", señala.

El bosque fósil identificado por los investigadores se encontró en la Formación Hangman Sandstone, a lo largo de las costas norte de Devon y oeste de Somerset. Durante el período Devónico, esta región no estaba unida al resto de Inglaterra, sino que se encontraba más al sur, conectada con partes de Alemania y Bélgica, donde se han encontrado fósiles similares del Devónico.

"Cuando vi por primera vez imágenes de los troncos de los árboles supe inmediatamente qué eran, basándose en 30 años de estudio de este tipo de árbol en todo el mundo", dijo el coautor, el doctor Christopher Berry de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de Cardiff. "Fue increíble verlos tan cerca de casa. Pero la idea más reveladora proviene de ver, por primera vez, estos árboles en las posiciones donde crecieron. Es nuestra primera oportunidad de observar directamente la ecología de este tipo de bosque primitivo, interpretar el entorno en el que crecían los árboles de Calamophyton y evaluar su impacto en el sistema sedimentario".