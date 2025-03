Más de 200 chicas se sumergen en la ciencia en jornada de la Pucmm

La Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) celebró la primera edición del "Día de la ciencia para chicas que transforman", un evento que reunió a más de 200 adolescentes de 12 a 17 años, en un entorno diseñado para despertar en ellas la curiosidad por la ciencia y la innovación, mediante experiencias prácticas y conexión con los investigadores de esta academia.

Un comunicado de la academia detalla que este programa se realizó en los campus de la Pucmm de Santo Domingo y Santiago con alumnas desde el primer grado de secundaria, provenientes de centros educativos públicos y privados de ambas ciudades.

Durante la jornada, las participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a investigadores, explorar laboratorios y desarrollar habilidades científicas en diversas áreas. Además, participaron en estaciones experimentales interactivas, donde exploraron temas cómo la Inteligencia Artificial, la biología molecular y la ingeniería sostenible impactan y cambian la sociedad.

La profesora Martha Báez, directora de Investigación e Innovación de la Pucmm , destacó la importancia de fomentar la presencia femenina en las áreas de la ciencias, tecnología, ingenierías, las artes y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés). "Aunque más del 50 % de los egresados universitarios son mujeres, su representación en áreas como ingeniería y ciencias básicas es menor al 25 %. Estas disciplinas son claves en las profesiones del futuro y cuentan con algunas de las mejores oportunidades laborales", explicó.

Durante la jornada, las adolescentes vivieron la experiencia de experimentar la ciencia dentro de los laboratorios de la universidad. "Diseñamos un recorrido con actividades por estación, para que nuestras visitantes conocieran las historias de mujeres destacadas en las matemáticas y tuvieran una experiencia cercana con la nanociencia y las conexiones inteligentes, de la mano de nuestros investigadores".

Yokasta García, investigadora de Pucmm de ingeniería civil, dirigió la estación "bloques verdes: constructores sostenibles", donde las chicas conocieron el impacto de los materiales ecológicos en la construcción. "Lo que más me conmovió fue la energía y determinación de estas chicas al descubrir que la ciencia y la ingeniería también pueden ser caminos para transformar el mundo. Su asombro y determinación me conmovieron y me recordaron la importancia de fomentar vocaciones científicas desde temprana edad", dijo la investigadora.

Inspirar jóvenes

Julissa Terrero, presidenta del capítulo dominicano del Society of Women Engineers, resaltó el impacto de la ingeniería en la vida profesional y las oportunidades que brinda. "Queremos inspirarlas a explorar este campo que ofrece más puertas abiertas de las que imaginan, con salarios atractivos y grandes posibilidades de crecimiento", afirmó.

Las estudiantes fueron guiadas en grupos por los laboratorios de investigación, donde realizaron prácticas científicas seguras con el acompañamiento de expertos. Esta iniciativa reafirma el compromiso de la PUCMM con la equidad de género en la ciencia y el desarrollo del talento femenino en disciplinas claves para el futuro.