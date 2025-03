Todo lo que necesitas saber sobre el eclipse solar parcial de este sábado 29 de marzo

Este sábado 29 de marzo, el cielo ofrecerá un eclipse solar parcial visible en varias regiones del planeta. Si eres un aficionado del cosmos o simplemente curioso, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este fenómeno astronómico.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando parcial o completamente la luz del Sol.

Según la NASA, este eclipse será visible desde el norte del Océano Atlántico, el Ártico, el noroeste de África, Europa, el extremo oriental de América, el noroeste de Rusia y Groenlandia.

Aunque el eclipse se podrá observar en varias zonas, los mejores lugares para verlo serán el este de Canadá y Groenlandia, donde la cobertura del Sol superará el 80 %.

La zona del mundo donde será visible el eclipse de solar parcial. (FUENTE EXTERNA)

No se verá desde la República Dominicana

Este eclipse solar parcial, que durará algo menos de cuatro horas (213 minutos), no será visible desde la República Dominicana. Sin embargo, podrá ser observado a través de la transmisión en vivo que realizará la NASA en su canal de YouTube y redes sociales, para que todos puedan disfrutar del espectáculo astronómico de forma segura.

El evento comenzará globalmente a las 4:50 a.m. ET (hora del este de EE. UU.), alcanzará su máximo a las 6:47 a.m. ET, y finalizará a las 8:43 a.m. ET.

Precauciones para observar el eclipse

Aunque se trate de un eclipse parcial, nunca se debe mirar directamente al Sol sin la protección adecuada. Aquí algunos consejos para observarlo de forma segura:

No mires al Sol con gafas de sol ni sin protección.

Evita el uso de telescopios, cámaras o con filtros no homologados para la observación segura del sol, y en ningún caso con placas de radiografías.

Usa gafas especiales para eclipse con filtros certificados.

Proyecta la imagen del sol usando un proyector casero, sólo se necesita una cartulina con un pequeño agujero que deje pasar la luz solar y proyectar su imagen sobre una superficie blanca.

