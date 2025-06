Biotecnología en Intec: una década impulsando la ciencia dominicana y el desarrollo del país

En un mundo donde la innovación científica es clave para el desarrollo sostenible, la República Dominicana cuenta con una propuesta educativa que cumple diez años formando talento de alto nivel: la Licenciatura en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

A través de un comunicado, el Intec destacó que, desde su fundación, el programa, adscrito al Área de Ciencias Básicas y Ambientales, "ha consolidado su posición como referente nacional en la formación de profesionales capacitados para transformar sectores estratégicos como la salud, el medioambiente, la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y la industrialización basada en el conocimiento"

Formación de impacto

La academia añade que en su primera década, la carrera de Biotecnología celebra no solo su permanencia, sino su creciente impacto: 95 egresados se desempeñan actualmente en diversas áreas profesionales y 103 estudiantes cursan un programa riguroso, interdisciplinario y actualizado.

Uno de los principales distintivos del programa es su cuerpo docente, compuesto por expertos nacionales e internacionales en genética molecular, biotecnología ambiental, bioprocesos industriales, microbiología aplicada y bioinformática, entre otras disciplinas.

Ciencia aplicada y vocación transformadora

La carrera promueve activamente la participación estudiantil en proyectos de investigación científica, tanto a nivel nacional como internacional. Las investigaciones abarcan desde aplicaciones biomédicas de microorganismos hasta el aprovechamiento sostenible del sargazo, contribuyendo con publicaciones científicas, presentaciones en congresos y soluciones aplicadas a problemáticas locales.

Caterina Blanco, actual presidenta del Comité Estudiantil de Biotecnología, destaca el carácter transformador de la formación: "Ser estudiante de Biotecnología no es solo una elección académica. Es una convicción. Es decidir apostar por la ciencia como motor de cambio y por el conocimiento como herramienta para transformar la realidad".

Proyección internacional y trayectoria académica

La internacionalización ha sido un eje fundamental del crecimiento de la carrera. Estudiantes del INTEC han participado en programas de movilidad en prestigiosas instituciones de Europa, América del Norte y América Latina, incluyendo la Universidad de Córdoba (España), Universiteit Gent (Bélgica) y Penn State University (EE. UU.). Estas experiencias les permiten acceder a laboratorios de vanguardia y establecer redes científicas globales.

Asimismo, los egresados han sido admitidos en programas de maestría y doctorado altamente competitivos en áreas como genética molecular, biomedicina experimental y seguridad alimentaria, en universidades como Leiden University, Universidad Politécnica de Valencia y Copenhagen Business School, entre otras.

Inserción laboral y compromiso social

Los profesionales formados en INTEC se desempeñan en sectores estratégicos como la biotecnología marina, médica, farmacéutica, ambiental, agrícola y alimentaria. Trabajan en empresas como The Green Cell Inc., Baxter International Inc. y Referencia Laboratorio Clínico, así como en instituciones gubernamentales clave como ONAPI, el Ministerio de Medio Ambiente y la CAASD.

Un caso emblemático es el de Pamela Tejada, egresada que lidera investigaciones sobre el aprovechamiento del sargazo desde el INTEC. "Nuestro rol no se limita al laboratorio. Somos parte activa de los cambios que necesita la sociedad y el planeta", afirmó.

Biotecnología para el desarrollo sostenible

Como disciplina, la biotecnología es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En este marco, el INTEC asume no solo una función educativa, sino una misión de país: generar soluciones tecnológicas frente al cambio climático, la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad.

La profesora Lolymar Romero Maza, coordinadora de la carrera, subraya: "La Biotecnología en INTEC ha demostrado que es posible formar profesionales altamente competitivos, comprometidos con el país y capaces de insertarse en la economía del conocimiento. Fortalecer esta área permitirá posicionarnos como un referente regional en innovación biotecnológica".