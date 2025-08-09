Los cuatro astronautas de la Crew-10 amerizan frente a EEUU tras cinco meses en el espacio

Los tripulantes de la Crew-10 son la comandante Anne McClain y la piloto Nichole Ayers, ambas de la NASA, además del especialista de misión Takuya Onishi, de la agencia espacial japonesa JAXA, y el cosmonauta ruso Kirill Peskov. ( FUENTE EXTERNA )

Los cuatro astronautas de la misión Crew-10 de SpaceX y la NASA amerizaron este sábado frente a California, en la costa oeste de Estados Unidos, tras casi cinco meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), donde realizaron experimentos para facilitar futuras exploraciones espaciales.

Los tripulantes, a bordo de una cápsula Dragon de la empresa del magnate Elon Musk, llegaron al mar cerca de las 8:33 horas del Pacífico estadounidense (15:33 GMT) tras desacoplarse el viernes de la EEI, donde los reemplazó ya la tripulación de la misión Crew-11.

"¡Bienvenida a casa, #Crew10! La tripulación de cuatro personas pasó 148 días en la Estación Espacial", publicó el Centro Espacial Kennedy de la NASA en sus redes sociales con imágenes del descenso en paracaídas.

La agencia espacial estadounidense expuso que el amerizaje completa "una expedición científica de cinco meses a bordo del laboratorio orbital y regresará a la Tierra investigación sensible al tiempo".

Mientras que Space X indicó en su sitio oficial que "durante su tiempo en el laboratorio orbital, la tripulación condujo nueva investigación para preparar exploración humana más allá de la órbita baja de la Tierra y para beneficiar a la humanidad", lo que incluyó experimentos biomédicos y estudios tecnológicos.

Los cuatro llegaron a la Estación Espacial Internacional el pasado 16 de marzo tras despegar del Centro Espacial Kennedy, en Florida, por lo que la NASA aclaró: "Esta será la primera misión en amerizar frente a la costa de California" de su programa de vuelos comerciales tripulados.

Además, es el décimo viaje operativo realizado por SpaceX a la EEI.

El regreso ocurrió mediante un descenso controlado en paracaídas frente a las costas del Pacífico, una operación que requiere condiciones meteorológicas estables para garantizar la seguridad de la tripulación y del equipo científico que traen a bordo, parte del que es sensible al paso del tiempo.