El descubrimiento del antepasado más antiguo de los lagartos

Imagen ilustrativa. El antepasado más antiguo de los lagartos fue descubierto en Inglaterra ( FUENTE EXTERNA )

El antepasado más antiguo de los lagartos, con dientes espectacularmente grandes que le permitían cazar cucarachas y saltamontes hace 242 millones de años, fue descubierto en Inglaterra, según un estudio publicado el miércoles en la revista Nature.

Su cráneo medía solo 1,5 cm y todo el esqueleto cabía en la palma de la mano.

Sin embargo, "este nuevo animal es totalmente inédito y nos obliga a replantearnos la evolución de los lagartos, las serpientes y el tuátara", un animal endémico de Nueva Zelanda, explica en un comunicado Dan Marke, coautor del estudio y estudiante de paleobiología en la Universidad de Bristol.

Se trata, a día de hoy, del representante más antiguo de los lepidosaurios, que apareció en el Triásico Medio poco antes que los dinosaurios, otro subgrupo de reptiles.

"El fósil que hemos descubierto no tiene casi ninguna de las características que esperábamos. No tiene dientes en el paladar, ni signos de articulación en el cráneo", indicó.

"Sin embargo, sí presenta una barra temporal abierta (...). Y, sobre todo, tiene dientes espectacularmente grandes en comparación con sus parientes más cercanos", precisa Dan Marke.

