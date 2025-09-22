Con el equinoccio de septiembre, este lunes inició el otoño

Mientras el hemisferio norte da la bienvenida al otoño, el hemisferio sur inicia su primavera. ( NASA )

Este lunes 22 de septiembre marca el inicio oficial del otoño astronómico en el hemisferio norte. La estación tendrá una duración aproximada de 89 días y 21 horas, concluyendo el 21 de diciembre con la llegada del invierno.

Aunque en meteorología el otoño comienza el 1 de septiembre, el equinoccio de septiembre señala el inicio astronómico de la estación. Este fenómeno ocurre cuando el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su aparente movimiento hacia el sur, haciendo que la duración del día y la noche prácticamente coincidan. Este equilibrio de luz solar da origen al término "equinoccio", del latín aequinoctium, que significa "noche igual".

Hoy es el equinoccio (con doble «c») otoñal o autumnal en el hemisferio norte y el primaveral o vernal en el hemisferio sur. Ya en 1611 Covarrubias explicaba que la palabra «equinoccio» viene del latín «aequinoctium» y que se llama así por «la igualdad de las noches y los días». pic.twitter.com/E2eXxInSKM — RAE (@RAEinforma) September 22, 2025

Una estación de transición

El inicio del otoño es el periodo del año en el que la duración del día disminuye con mayor rapidez. Como resultado, la luz solar disponible se reduce casi tres minutos diarios al comienzo de la estación.

En cuanto al calendario, el inicio del otoño puede variar entre el 21 y el 24 de septiembre, aunque durante el siglo XXI solo ha comenzado los días 22 o 23. Estas variaciones están relacionadas con los ajustes del calendario bisiesto y la duración de la órbita terrestre.

El otoño 2025 se presenta, como es habitual, como una estación de cambio que antecede al invierno, marcada por transformaciones en el clima, la naturaleza y el cielo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recuerda que durante esta estación, en República Dominicana las temperaturas tienden a volverse un poco más agradables entre mediados y finales de la estación.

Lunes 22 de septiembre:

Además del inicio del Otoño en el hemisferio norte, en

República Dominicana es "Día de la Prevención de Desastres y Atención a las Emergencias"

Se cumplen:



1-) 27 años impacto huracán George en RD. (1998)

2-) 22 años del Terremoto de Puerto Plata. (2003) pic.twitter.com/bsNe7gebC1 — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) September 22, 2025