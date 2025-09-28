Fallece el Doctor Fernando Batlle Pérez, referente de la medicina y la docencia en RD

El Doctor Fernando Batlle Pérez, reconocido alergólogo, académico y escritor, dedicó su vida a la enseñanza y la investigación. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció hoy, domingo, a los 87 años, el destacado Doctor Fernando Batlle Pérez, miembro de número de la Academia de Ciencias de RD, alergólogo de renombre y maestro de generaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y otras instituciones del país.

Nacido en Santo Domingo en 1938, Batlle Pérez obtuvo su título de Bachiller en Ciencias Físicas y Naturales en 1957 y se graduó de doctor en Medicina en 1963 en la UASD.

Una respetada trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/6863749925546361279069715092409712025010176n-06b37535.jpg El Colegio Médico Dominicano entregó al Dr. Fernando Batlle Pérez un reconocimiento al Especialista Destacado. (FUENTE EXTERNA)

Inició su formación profesional en el Hospital Salvador B. Gautier, donde fue médico interno y residente en el servicio Cardiorespiratorio hasta 1971.

Posteriormente, se trasladó a México para especializarse en Alergia e Inmunología Clínica en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social y, en 1973, obtuvo un diplomado en Alergia e Inmunología Ocular de la Universidad Autónoma de México.

A su regreso a República Dominicana, trabajó durante 27 años en el Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Salvador B. Gautier y ejerció como director médico de esta institución entre 2000 y 2002.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/screen-shot-2025-09-28-at-15811-pm-b02616f3.png El Dr. Fernando Batlle Pérez recoge de manos del rector Mateo Aquino y la maestra Miledys Alberto el reconocimiento al Profesor Meritísimo de la UASD. (FUENTE EXTERNA)

La docencia fue una de sus grandes vocaciones. Desde 1962 hasta 1968 fue monitor del Laboratorio de Microbiología de la UASD y, a partir de 1969, profesor adjunto y luego titular de Microbiología y Parasitología hasta su retiro en 1996.

También impartió clases en Fisiopatología y Patología Infecciosa en la UASD, y en Microbiología e Inmunología en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Central del Este y la Universidad Nordestana. Además, organizó numerosos cursos de Inmunología Clínica en el Hospital Salvador B. Gautier.

Amante de la escritura

Como investigador y conferencista, participó en múltiples congresos, abordando temas como la ciguatera, el dengue y el sida. Fue coautor de los libros Urgencias médicas y Terminología médica por especialidades.

Es autor, además, del libro Naufragio del crucero acorazado USS Memphis, publicado por el Archivo General de la Nación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/0118107naufragio-del-crucero-acorazado-uss-meph550-bdca737f.jpeg

Entre sus reconocimientos destacan el título de profesor meritísimo de la Facultad de Ciencias de la UASD, el de munícipe distinguido del Ayuntamiento del Distrito Nacional y su membresía en la Academia Dominicana de la Historia.

El legado del Doctor Fernando Batlle Pérez, entre la medicina, la investigación y la enseñanza, perdurará en las generaciones de profesionales que formó y en la historia académica del país.