Qué dice la ciencia sobre la melatonina: funciones y usos

Uan persona sostiene una pastilla en la mano. El melatonina, es utilizada para tratar ciertos trastornos del sueño. ( FUENTE EXTERNA )

La melatonina, una hormona producida de forma natural por la glándula pineal, tiene beneficios comprobados en el tratamiento de ciertos trastornos del sueño, aunque los científicos advierten que sus efectos son modestos y su uso debe hacerse bajo orientación médica.

Revisiones publicadas en Plos One y SpringerLink indican que la administración de melatonina puede reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño e incrementar levemente su duración total, en comparación con un placebo. Sin embargo, los investigadores aclaran que no siempre ayuda a mantener el sueño a lo largo de la noche y que la respuesta varía según la dosis y el momento de consumo.

Según estudios clínicos citados por BioMed Central y Wiley Online Library, la melatonina también puede emplearse para reajustar el reloj biológico en personas afectadas por cambios de zona horaria o turnos laborales nocturnos.

Los resultados muestran mejoras moderadas en la conciliación del sueño, aunque los expertos recomiendan su administración en horarios específicos, no necesariamente antes de dormir.

Investigaciones más recientes, publicadas en BMC Medicine, analizan posibles beneficios en pacientes con trastornos prolongados de conciencia y en enfermedades como cáncer o patologías neurodegenerativas. Los autores aclaran que la evidencia es preliminar y no permite recomendar su uso con fines terapéuticos más allá del control de los ritmos circadianos.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Los efectos secundarios más frecuentes incluyen somnolencia diurna, mareos y dolores de cabeza. Aunque es bien tolerada a corto plazo, los científicos señalan que faltan datos sobre su seguridad en tratamientos prolongados.

Los especialistas subrayan que la melatonina no sustituye la higiene del sueño ni la evaluación médica. "Antes de iniciar su consumo, las personas deben consultar a un profesional de la salud para determinar si realmente la necesitan y cuál es la dosis adecuada", concluye un informe del National Center for Biotechnology Information (NCBI).