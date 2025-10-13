Modelo matemático sugiere que la memoria alcanza su máxima capacidad con siete “sentidos”

El modelo teórico sobre la memoria podría inspirar el desarrollo de sistemas más eficientes en inteligencia artificial y robótica. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Un modelo matemático desarrollado por investigadores del Reino Unido y Rusia plantea que la memoria podría funcionar mejor con alrededor de siete sentidos, si cada uno representara una forma distinta de procesar información.

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports (Nature Portfolio) por Wendy Otieno, Ivan Y. Tyukin y Nikolay Brilliantov, propone una explicación teórica sobre cómo los recuerdos se crean, cambian y desaparecen en el cerebro. Los autores modelaron los llamados engrams, grupos de neuronas que almacenan recuerdos, como figuras geométricas que se expanden o se contraen con el tiempo.

Según el estudio, los engrams se “encogen” cuando un estímulo los activa, lo que hace que un recuerdo sea más preciso, y se “ensanchan” cuando pasan largos periodos sin estímulos, lo que equivale a olvidar. Con el tiempo, el sistema alcanza un punto estable donde mantiene un número fijo de recuerdos diferentes.

Al aumentar la cantidad de “dimensiones” —una representación matemática del número de sentidos o tipos de señales que el sistema puede recibir— los investigadores observaron que el número de recuerdos distintos crece hasta llegar a un máximo y luego disminuye. Ese punto máximo ocurrió en torno a la séptima dimensión, lo que sugiere una cantidad óptima de siete canales sensoriales para retener la mayor diversidad de conceptos posibles.

“El modelo muestra un equilibrio entre la capacidad para incorporar nueva información y la precisión de los recuerdos. Cuanto más receptivo es el sistema, menos definidos se vuelven los conceptos almacenados”, escriben los autores en el artículo.

Modelo teórico

Los cálculos se basaron en ecuaciones cinéticas y simulaciones Monte Carlo que describen cómo los engrams cambian de tamaño al recibir estímulos. El resultado fue un estado estable de memoria en el que el sistema mantiene la mayor variedad de conceptos posibles sin perder completamente su nitidez.

El estudio subraya que el hallazgo no se refiere directamente al cerebro humano, sino a un modelo teórico que podría servir para diseñar memorias artificiales en sistemas de inteligencia artificial o robótica.

Otieno pertenece a Loughborough University, mientras que Tyukin y Brilliantov están afiliados a King’s College London, la Universidad de Leicester y el Skolkovo Institute of Science and Technology de Rusia.

El artículo, titulado “The critical dimension of memory engrams and an optimal number of senses” (Scientific Reports, volumen 15, número 29972, 2025), está disponible en el portal de Nature Portfolio.