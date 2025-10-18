Este 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Todo el mes se viste de rosa y organizaciones contra este padecimiento se dedican a crear conciencia y campañas de detección temprana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que en países desarrollados, una de cada 12 mujeres lo padecerá en su vida y una de 71 morirá por esa enfermedad.

En contraste, en países en vía de desarrollo, una de cada 27 lo padecerá y una de cada 48 morirá por ese cáncer. Devi Puerto, médica de la Universidad Nacional de Colombia, nos contó algunas formas de detección temprana.