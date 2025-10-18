×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cáncer de mama
Cáncer de mama

VIDEO | ¿Qué sector de la población es más propenso a desarrollar el Cáncer de Mama?

La OMS alerta que en países desarrollados, una de cada 12 mujeres lo padecerá en su vida y una de 71 morirá por esa enfermedad

  • France 24 - Twitter
  • France 24 - Facebook

Este 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Todo el mes se viste de rosa y organizaciones contra este padecimiento se dedican a crear conciencia y campañas de detección temprana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que en países desarrollados, una de cada 12 mujeres lo padecerá en su vida y una de 71 morirá por esa enfermedad.

En contraste, en países en vía de desarrollo, una de cada 27 lo padecerá y una de cada 48 morirá por ese cáncer. Devi Puerto, médica de la Universidad Nacional de Colombia, nos contó algunas formas de detección temprana.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook