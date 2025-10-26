¿Qué se sabe del cometa 3I/ATLAS y por qué la NASA activó su protocolo de defensa planetaria?

La NASA informó que el cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta. ( FUENTE EXTERNA )

El cometa interestelar 3I/ATLAS, que mostró un comportamiento "inexplicable" y exhibió fenómenos inusuales como una "anticola", impulsó a la NASA a activar su protocolo de defensa planetaria.

Este cometa es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora. Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital.

Sobre su nombre, la "I" indica que es "interestelar", y el "3" señala que es el tercer objeto interestelar conocido. Los cometas generalmente reciben el nombre de la persona o el equipo que lo descubre, en este caso el equipo de los sondeos de ATLAS.

Descubrimiento

El telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA, fue el primero en informar sobre sus observaciones del cometa 3I/ATLAS al Centro de Planetas Menores, el 1 de julio de 2025.

Desde ese primer informe, se recopilaron las observaciones hechas antes del descubrimiento en los archivos de tres telescopios ATLAS en diferentes partes del mundo y en la Instalación de Fenómenos Transitorios Zwicky de Caltech, en el Observatorio Palomar del condado de San Diego, California. Estas observaciones "previas al descubrimiento" se remontan al 14 de junio.

¿Cuándo llegará a la Tierra?

El cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta. A medida que el cometa 3I/ATLAS viaje a través del sistema solar, no se acercará a más de 1.6 unidades astronómicas (unos 240 millones de kilómetros, o 150 millones de millas) de nuestro planeta.

3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de alrededor de 1.4 unidades astronómicas(210 millones de kilómetros, o 130 millones de millas), justo dentro de la órbita de Marte.

¿Cuántos objetos interestelares se han descubierto? Este es el tercer objeto interestelar conocido que se haya observado. ´Oumuamua, descubierto en 2017, fue el primer objeto interestelar conocido; el segundo fue 2I/Borisov, el cual fue descubierto en 2019.