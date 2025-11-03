A qué hora amanece y se acuesta el Sol en Punta Cana durante noviembre

Puesta de Sol desde el sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN )

Quienes visiten Punta Cana en noviembre notarán un cambio sutil pero constante en la luz del día. A lo largo del mes, el sol retrasa su salida y adelanta su despedida, haciendo que las jornadas sean más cortas, aunque igual de luminosas para disfrutar de las playas del Caribe.

Amaneceres cada vez más tarde

El mes comienza con el amanecer a las 6:33 de la mañana, pero cada día el sol se levanta un poco más tarde, hasta llegar a 6:49 de la mañana el 30 de noviembre. En total, se pierden unos 16 minutos de luz matinal durante el mes.

Los primeros rayos se asoman por el este-sureste (105° a 113°), y el cielo empieza a aclarar cerca de las 5:45 de la mañana, justo cuando muchos hoteles comienzan su actividad y los visitantes más madrugadores salen a caminar por la playa.

Atardeceres más tempranos

En los primeros días del mes, el sol se oculta a las 6:00 p.m., pero a medida que avanza noviembre, el ocaso se adelanta hasta las 5:47 p.m.. Es decir, se ganan unos 13 minutos de noche.

Los atardeceres se producen hacia el oeste-suroeste (255° a 247°), un ángulo perfecto para observar el sol descender sobre el mar desde las playas de Bávaro, Arena Gorda o Uvero Alto, donde la luz dorada pinta el cielo de tonos rosados y anaranjados antes del crepúsculo, que se extiende unos 20 minutos más.

Días más cortos, pero con buena luz

El 1 de noviembre hay 11 horas y 27 minutos de luz solar. Para el 30 de noviembre, la duración del día se reduce a 11 horas y 8 minutos. En promedio, el Caribe pierde casi 20 minutos de luz natural durante el mes, un cambio que marca el paso hacia la temporada más fresca del año.

El mediodía solar, cuando el sol alcanza su punto más alto, ocurre alrededor de las 12:17 p.m., con una inclinación promedio de 56° sobre el horizonte.

Recomendaciones para viajeros

Amaneceres: los mejores días para verlos son entre el 10 y el 20 de noviembre, cuando el sol sale entre 6:37 y 6:41 a. m. y el horizonte se ilumina con tonos suaves.

Atardeceres: el momento ideal para fotografías es entre 5:30 y 5:50 p.m., justo antes del crepúsculo civil que termina cerca de las 6:15 p. m.

Excursiones: planifica las salidas terrestres o marítimas antes de las 4:30 p.m. si deseas aprovechar la luz natural.

Protección solar: la radiación ultravioleta sigue siendo alta, especialmente entre las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., el periodo de mayor intensidad solar.

Fecha amanecer atardecer

Duración del día 1 de noviembre 6:33 a. m. 6:00 p. m. 11h 27m

6:33 a. m. 6:00 p. m. 11h 27m 15 de noviembre 6:40 a.m. 5:54 p.m. 11h 14m

6:40 a.m. 5:54 p.m. 11h 14m 30 de noviembre 6:49 a.m. 5:47 p.m. 11h 08m

En noviembre, Punta Cana ofrece menos horas de sol, pero mantiene su encanto intacto: amaneceres tranquilos, atardeceres más tempranos y la temperatura ideal para disfrutar del Caribe sin prisas.