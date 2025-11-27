×
misiones hacia la Luna
misiones hacia la Luna

Seleccionan a tres astronautas europeos para participar en misiones hacia la Luna

2026 podría ser el año del regreso de astronautas a la Luna. Aplazada varias veces, la misión habitada Artemis 2 de la Nasa, con socios privados como SpaceX, está prevista para inicios de año, abril a más tardar.

    Expandir imagen
    Seleccionan a tres astronautas europeos para participar en misiones hacia la Luna
    La misión Artemis III, que será la primera en llevar astronautas a la superficie lunar desde 1972, está prevista para 2027 o 2028. (FUENTE EXTERNA)

    Tres astronautas europeos fueron seleccionados para participar en las próximas misiones del programa Artemis de la Nasa, cuyo objetivo es regresar a la Luna y permanecer ahí, anunció la Agencia Espacial Europea (ESA) el jueves.

    "Decidí que los primeros europeos participen en las misiones lunares serán un astronauta alemán, un francés y un italiano", declaró el director general de la ESA Josef Aschbacher, al margen del consejo de la agencia en Brema.

    "El primer vuelo será atribuido a un astronauta alemán", agregó.

    La ESA participa en el programa estadounidense mediante la construcción de la cápsula Orion y suministrando elementos de la estación lunar que girará en órbita alrededor de la la Luna.

    • Entre los astronautas franceses potenciales figura Thomas Pesquet, presente en Brema y que recibió el apoyo del ministro dedicado al espacio, Philippe Baptiste.

    ¿Cuáles son los planes y fechas clave del programa Artemis?

    "Eso no estaba aun decidido y es positivo. Quiere decir que Europa tiene su lugar en esta aventura, a largo plazo, y que Francia logra su lugar en el seno de Europa", declaró Pesquet.

    2026 podría ser el año del regreso de astronautas a la Luna. Aplazada varias veces, la misión habitada Artemis 2 de la Nasa, con socios privados como SpaceX, está prevista para inicios de año, abril a más tardar.

    Una etapa clave hacia el regreso de los estadounidenses  a suelo lunar, fue anunciada por Donald Trump en su primer de mandato para que fuera lo más rápidamente posible. Antes que China, que espera posarse en la Luna de aquí a 2030.

    La misión Artemis III, que será la primera en llevar astronautas a la superficie lunar desde 1972, está prevista para 2027 o 2028.

