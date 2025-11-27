Richard Restak advierte sobre los efectos del alcohol en las neuronas

El neurólogo estadounidense Richard Restak, reconocido por sus investigaciones sobre el envejecimiento cerebral, ha generado debate al afirmar que las personas mayores de 65 años deberían abstenerse por completo del alcohol. ( FUENTE EXTERNA )

El neurólogo y escritor estadounidense Richard Restak, reconocido por sus investigaciones sobre el envejecimiento cerebral, ha generado debate al afirmar que las personas mayores de 65 años deberían abstenerse por completo del alcohol.

En su más reciente publicación, Restak explica que, aunque el alcohol sea una sustancia socialmente aceptada, no deja de ser una neurotoxina que daña las células nerviosas, esenciales para la memoria, la atención y el razonamiento.

Según el especialista, el cuerpo humano comienza a perder neuronas de manera natural a partir de esa edad, con una disminución estimada entre el 2 y el 4 % durante la vida adulta.

Sin embargo, el consumo de alcohol, incluso en dosis moderadas, puede acelerar este proceso y reducir la capacidad del cerebro para regenerarse o mantener una comunicación efectiva entre las neuronas.

"Si tiene 65 años o más, le recomiendo encarecidamente que se abstenga total y permanentemente del alcohol", sostiene Restak.

Efectos del alcohol

El neurólogo destaca que los efectos del alcohol no solo se reflejan en el deterioro cognitivo progresivo, sino también en un aumento del riesgo de caídas, lesiones graves y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Estudios recientes respaldan su postura al encontrar una correlación entre el consumo prolongado de bebidas alcohólicas y la pérdida de volumen cerebral.

Restak insiste en que la longevidad mental depende de la preservación neuronal y que el mejor modo de cuidar el cerebro en la vejez es combinar una dieta equilibrada, ejercicio regular, sueño reparador y abstinencia de alcohol. En sus palabras, "preservar las neuronas es preservar la identidad misma".