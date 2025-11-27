Terapia genética muestra resultados prometedores en la miocardiopatía hipertrófica

El tratamiento, llamado TN-201, aumentó los niveles de una proteína cardíaca clave y redujo el grosor de la pared del corazón, informó Cleveland Clinic. ( FUENTE EXTERNA )

Un primer ensayo en humanos de terapia genética para la miocardiopatía hipertrófica asociada al gen MYBPC3 muestra resultados iniciales alentadores. El tratamiento, llamado TN-201, aumentó los niveles de una proteína cardíaca clave y redujo el grosor de la pared del corazón, sin causar síntomas graves en los seis pacientes participantes.

El estudio "MyPeak-1 Fase 1b/2", presentado en la American Heart Association´s Scientific Sessions 2025, evaluó dosis bajas y altas de una infusión única basada en virus adeno-asociado. Todos los pacientes habían presentado previamente corazones agrandados y recibieron seguimiento de varios meses hasta más de un año.

Los efectos secundarios fueron leves y temporales, y los medicamentos inmunosupresores pudieron suspenderse sin complicaciones.

Miocardiopatía hipertrófica

La miocardiopatía hipertrófica, causada por mutaciones en MYBPC3, provoca engrosamiento del músculo cardíaco, rigidez del ventrículo izquierdo y cambios en la válvula mitral, afectando a entre 600,000 y 1,5 millones de estadounidenses. Aunque muchos pacientes permanecen sin diagnóstico hasta etapas avanzadas, la enfermedad es la principal causa de muerte súbita cardíaca en menores de 30 años, refiere la investigación.

Actualmente, el único medicamento aprobado, Mavacamten, trata la forma obstructiva de la enfermedad, mientras que la mayoría de los pacientes con forma no obstructiva carecen de tratamientos específicos.

Los investigadores de Cleveland Clinic y Tenaya Therapeutics advierten que, aunque los resultados iniciales son prometedores, se requiere más investigación para confirmar eficacia y seguridad a largo plazo.

"Estos resultados son esperanzadores para pacientes frecuentemente mal diagnosticados y con síntomas difíciles", señaló Dr. Milind Desai, director del Hypertrophic Cardiomyopathy Center de Cleveland Clinic y vicepresidente del Heart, Vascular & Thoracic Institute de Cleveland Clinic.

El Dr. Desai, investigador del ensayo clínico MyPeak-1 Fase 1b/2 agregó que "en la última década, hemos avanzado mucho en la comprensión y tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica, y nos complace avanzar potencialmente aún más mientras continuamos investigando esta terapia genética".

Las mutaciones del gen de la proteína C3 de unión a miosina (MYBPC3) son la causa genética más común de la miocardiopatía hipertrófica, que es un tipo complejo de enfermedad cardíaca que provoca engrosamiento del músculo cardíaco, rigidez del ventrículo izquierdo y cambios en la válvula mitral.

Afecta a un estimado de 600 000 a 1.5 millones de estadounidenses, o a una de cada 500 personas, pero muchos de esos pacientes no son diagnosticados hasta que la enfermedad se encuentra avanzada.

Algunos síntomas

Los síntomas de la miocardiopatía hipertrófica incluyen dolor en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar, fatiga y síncope (desmayo). La mayoría de las personas con miocardiopatía hipertrófica tienen un bajo riesgo de muerte súbita cardíaca. Sin embargo, esta condición es la causa más común de muerte súbita cardíaca entre personas menores de 30 años.

En la actualidad, el único medicamento específico que existe para tratar la miocardiopatía hipertrófica es Mavacamten, que fue aprobado por la FDA en abril de 2022 tras un ensayo liderado por Cleveland Clinic. Se utiliza para tratar la forma obstructiva de la miocardiopatía hipertrófica y reducir así la necesidad de procedimientos invasivos.

El ensayo clínico MyPeak-1 Fase 1b/2 es un estudio multicéntrico diseñado para evaluar la seguridad y eficacia clínica de una infusión única de TN-201. El ensayo está patrocinado por la empresa de biotecnología Tenaya Therapeutics Inc.

El Dr. Desai es consultor remunerado de Tenaya Therapeutics Inc. y Bristol Myers Squibb.