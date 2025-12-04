La última superluna del año brillará esta semana en el cielo nocturno

La superluna de diciembre alcanzará su punto máximo de brillo y tamaño este jueves. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

El cielo ofrecerá esta semana el último espectáculo lunar del año: la superluna de diciembre, también llamada cold moon, que alcanzará su punto máximo de brillo y tamaño aparente alrededor de las 6:14 de la tarde del jueves, según el portal especializado EarthSky.

La luna también tendrá apariencia de llena durante las noches de miércoles y viernes.

Noah Petro, científico del proyecto Artemis III de la NASA, explicó que la luna estará directamente opuesta al sol durante su salida, lo que permite verla en su fase llena justo al caer la tarde. Artemis III tiene previsto llevar astronautas al polo sur lunar en 2027.

¿Por qué es una superluna?

Este será el tercer y último evento consecutivo de superlunas registrado en el año. Una superluna ocurre cuando el satélite natural llega a su perigeo, su punto más cercano a la Tierra, lo que hace que se vea más grande y más brillante de lo habitual.

El nombre cold moon se utiliza porque esta luna llena es la más cercana al solsticio de invierno en el hemisferio norte, que este año ocurrirá el 21 de diciembre, la noche más larga y el día más corto del año.

Diversos pueblos indígenas han dado nombres propios a esta luna: los cherokees la llaman "luna de nieve", mientras que para la tribu abenaki es la "luna creadora del invierno".

Según Petro, el brillo de la superluna puede sentirse más intenso en esta época debido a la ausencia de follaje en los árboles, lo que deja el cielo más despejado.