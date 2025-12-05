El objeto volador que puso al Cibao a mirar al cielo: qué era realmente

Fotografía tomada por los usuarios donde se aprecia la silueta circular del globo HBAL787. ( FUENTE EXTERNA )

Un objeto redondo, brillante y visible a simple vista cruzó este jueves los cielos de la República Dominicana, especialmente sobre la región del Cibao. Las imágenes captadas por residentes muestran una estructura circular, semitransparente y aparentemente estática a gran altitud.

La inquietud duró varias horas, hasta que los registros públicos de navegación permitieron identificarlo: se trataba del globo estratosférico HBAL787.

Plataformas de rastreo aéreo mostraron que, en la misma franja horaria del avistamiento, el globo HBAL787 atravesó desde Puerto Rico hasta la mitad norte del territorio dominicano antes de continuar su ruta hacia Haití y el Caribe occidental. Su desplazamiento quedó registrado de manera continua durante todo el día.

A simple vista, el objeto coincidía con las características de estos globos: una envoltura circular que se expande por la presión a gran altitud, una superficie translúcida que refleja la luz solar y soportes internos visibles en las fotografías tomadas desde tierra.

¿Qué es HBAL787 y quién lo opera?

HBAL787 pertenece a la flota de globos estratosféricos Thunderhead, desarrollados por Aerostar, una compañía estadounidense especializada en vehículos de gran altitud. Estos globos nacen de la misma tecnología que utilizó Project Loon, la iniciativa de Alphabet creada para ofrecer internet desde la estratosfera.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-05-at-81108-am-1cf79b25.jpeg Trayecto del globo estratosférico HBAL787, desde Puerto Rico hasta RD. (FUENTE EXTERNA)

Las principales características de estos sistemas son:

Vuelan entre 55,000 y 70,000 pies de altura

de altura Se desplazan ajustando su altitud para aprovechar corrientes de viento

Portan transpondedores ADS-B , lo que permite rastrearlos en tiempo real

, lo que permite rastrearlos en tiempo real Pueden permanecer semanas o meses sobre distintas regiones

Aerostar explica que sus globos se utilizan para comunicaciones, monitoreo ambiental, sensado remoto, vigilancia marítima o apoyo a misiones científicas.

¿Por qué se vio con tanta claridad en el Cibao?

El cielo despejado permitió observar el globo como un punto blanco brillante . A esa altura, su superficie se expande hasta aparentar una esfera de gran tamaño. Aunque parece estático, suele mantener un rumbo constante determinado por la corriente de viento en la que se ubica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-05-at-81108-am-3-dfff9f4b.jpeg Imagen satelital que muestra la trayectoria del globo HBAL787 en su ruta hacia Haití y el Caribe Occidental. (FUENTE EXTERNA.)

Los residentes de Jarabacoa, Moca, La Vega y otras comunidades reportaron haber visto exactamente la misma silueta captada por las cámaras: un disco blanco con bordes irregulares y una estructura interna visible por la luz del sol.