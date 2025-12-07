La soya sostenible y su importancia en la avicultura

La soya estadounidense incorpora un componente adicional que hoy es determinante para el sector: la sostenibilidad. ( FUENTE EXTERNA )

En República Dominicana, donde la avicultura sostiene gran parte de la demanda nacional de proteínas, la búsqueda de fórmulas nutricionales más eficientes se ha convertido en una prioridad.

En ese camino, la soya sostenible de Estados Unidos se ha posicionado como un insumo importante para impulsar la productividad, la salud animal y la competitividad de las granjas avícolas del país.

Más allá de su valor nutricional, la soya estadounidense incorpora un componente adicional que hoy es determinante para el sector: la sostenibilidad.

Se cultiva bajo prácticas agrícolas responsables que conservan el suelo, optimizan el uso del agua, reducen emisiones y garantizan una producción constante y trazable. Este modelo agrícola responde a las demandas actuales de mercados y consumidores que exigen insumos más sustentables y transparentes, indica un comunicado de prensa.

"La soya sostenible no solo nutre mejor a las aves, también fortalece a las familias productoras y a toda la cadena agroalimentaria. Es un ingrediente que promueve productividad, sostenibilidad y calidad alimentaria", señaló Luis Bustamante, líder de sostenibilidad para Latinoamérica del Consejo de Exportación de Soya de EE. UU. (USSEC).

Esta entidad promueve la soya estadounidense en todo el mundo. A través de la innovación, la sostenibilidad y las asociaciones, conecta a los agricultores con los mercados globales.

Estándares internacionales

En República Dominicana, este enfoque responsable está contribuyendo a que las empresas avícolas consoliden procesos más eficientes y alineados con estándares internacionales.

Con la integración creciente de la soya sostenible, la avicultura dominicana avanza hacia un modelo más resiliente, orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y enfocado en garantizar un futuro alimentario responsable para toda la población.

Sustainable U.S. Soy es la marca que promueve y certifica la soya estadounidense producida bajo prácticas agrícolas responsables, verificadas por el Protocolo de Garantía de Sostenibilidad de la Soya (SSAP).

Esta iniciativa garantiza que la soya se cultiva con menor impacto ambiental, mejorando el uso de recursos y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles para la alimentación y el futuro del planeta, permitiendo a los clientes demostrar su compromiso con la sostenibilidad.