Consumo excesivo de bebidas energéticas puede causar derrames cerebrales y daño cardíaco

Médicos británicos advierten sobre los riesgos de las bebidas energéticas tras documentar el caso de un hombre que sufrió un derrame cerebral por consumir ocho latas al día. ( FUENTE EXTERNA )

Médicos del Reino Unido alertaron sobre los riesgos cardiovasculares asociados al consumo elevado de bebidas energéticas, tras documentar el caso de un hombre en sus 50 años, sin antecedentes médicos graves, que sufrió un derrame cerebral luego de mantener durante años el hábito de ingerir ocho latas diarias.

El caso fue publicado en la revista médica BMJ Case Reports. El paciente llegó al hospital con una presión arterial de 254/150 mmHg, considerada extremadamente alta. A pesar de recibir tratamiento con fármacos, su presión seguía fuera de control hasta que los médicos descubrieron su consumo diario de aproximadamente 1,200 mg de cafeína, el triple del máximo recomendado (400 mg).

Tras suspender el consumo de bebidas energéticas, su presión arterial volvió a niveles normales y dejó de necesitar medicamentos. Sin embargo, el daño fue irreversible: el paciente quedó con entumecimiento crónico en una mano, el pie y los dedos, incluso ocho años después del accidente cerebrovascular.

"Obviamente no sabía el daño que me estaba causando. He quedado con secuelas permanentes", declaró el paciente de forma anónima.

El consumo agudo y el prolongado

Los médicos advierten que tanto el consumo agudo como el prolongado de estas bebidas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, y señalan que sus efectos podrían ser reversibles si se detectan a tiempo.

Las bebidas energéticas contienen niveles elevados de cafeína (más de 150 mg por litro), grandes cantidades de azúcar y diversos aditivos. Aunque no contienen alcohol, su comercialización apunta muchas veces a públicos jóvenes.

El equipo médico pidió una regulación más estricta en la venta y publicidad de estos productos, especialmente por la falta de conciencia sobre sus riesgos. También recomendaron que los profesionales de salud interroguen explícitamente sobre su consumo en pacientes jóvenes con hipertensión o derrames inexplicables.