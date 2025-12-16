×
Ártico
El Ártico registra el año más caluroso desde 1900

Entre 2024 y septiembre de 2025, las temperaturas del Ártico fueron 1,60°C superiores al promedio registrado entre 1991 y 2020

    El Ártico registra el año más caluroso desde 1900
    Entre 2024 y septiembre de 2025, las temperaturas del Ártico fueron 1,60°C superiores al promedio registrado entre 1991 y 2020

    El Ártico experimentó su año más caluroso desde que se comenzó a llevar registro en el año 1900, indicó el martes la agencia estadounidense NOAA, que reporta un escenario alarmante en esta región del mundo especialmente impactada por el calentamiento global.

    Entre 2024 y septiembre de 2025, las temperaturas del Ártico fueron 1,60°C superiores al promedio registrado entre 1991 y 2020, indicó el reporte anual publicado este martes por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

    El coautor del estudio, Tom Ballinger, de la universidad de Alaska, dijo a la AFP que es "ciertamente alarmante" este rápido calentamiento de la región en un periodo tan corto.

    La tendencia es "aparentemente inédita en los últimos tiempos y quizá desde hace miles de años", añadió.

    El análisis de la NOAA de este año incluye el otoño más cálido del Ártico así como el segundo invierno y el tercer verano más calurosos desde 1900. 

    Esta región que engloba el polo Norte es afectada por el fenómeno llamado "amplificación del Ártico", que hace que se caliente más rápido en las latitudes medias. Este mecanismo se debe a numerosos factores, como la pérdida de la cobertura de nieve y del hielo marino.

    Aumento de temperaturas 

    El aumento de temperaturas, por ejemplo, eleva la presencia de vapor de agua en la atmósfera, que actúa como una manta que absorbe el calor y evita que se libere hacia el espacio.

    • Al mismo tiempo, la pérdida del brillante y reflectante hielo marino deja al descubierto aguas oceánicas más oscuras que absorben más calor del sol.
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.