El cometa interestelar 3I/ATLAS hará su mayor "acercamiento" a la Tierra el 19 de diciembre

El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará su punto de mayor acercamiento a la Tierra el viernes 19 de diciembre, un evento poco común que ofrecerá a los astrónomos una ventana limitada para estudiar de cerca a uno de los visitantes más enigmáticos jamás observados en el sistema solar, antes de que continúe su viaje de salida al espacio interestelar.

Se trata del tercer objeto interestelar confirmado que cruza nuestro sistema solar, después de 1I/´Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), el cometa no se aproximará a menos de 269 millones de kilómetros de la Tierra, casi el doble de la distancia media entre la Tierra y el Sol, por lo que no representa ningún peligro para el planeta ni para otros cuerpos del sistema solar.

El cometa fue detectado por primera vez el 1 de julio por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), a través de un telescopio ubicado en Río Hurtado, Chile.

Desde entonces, sus características inusuales y su trayectoria claramente externa al sistema solar han despertado un gran interés científico y una intensa conversación en redes sociales, incluso dando lugar a teorías sin fundamento sobre un posible origen artificial.

Evento extremadamente raro

Los científicos subrayan que los cometas interestelares son extremadamente raros y constituyen verdaderos "forasteros cósmicos", portadores de información clave sobre cómo se forman los planetas y los sistemas estelares más allá de nuestro entorno solar.

El paso cercano de 3I/ATLAS permitirá estudiar su coma, la nube luminosa de gas y polvo que se libera cuando el núcleo helado se calienta al aproximarse al Sol.

Observaciones recientes ya han aportado datos inéditos. Equipos científicos han captado imágenes del cometa con telescopios terrestres y con instrumentos espaciales, incluidos el observatorio de rayos X XMM-Newton de la ESA y el telescopio Xtend de la misión japonesa XRISM.

Estas observaciones revelaron por primera vez un resplandor difuso en rayos X alrededor del núcleo de un cometa interestelar, resolviendo una incógnita de larga data sobre si estos objetos emiten rayos X de forma similar a los cometas originados en nuestro sistema solar.

Aunque el cometa no será visible a simple vista, sí podrá observarse con telescopios pequeños, especialmente en el cielo previo al amanecer durante su máximo acercamiento. La NASA indicó que 3I/ATLAS seguirá siendo observable hasta la primavera de 2026, con una apariencia similar a la de una estrella ligeramente brillante.

El público interesado podrá seguir su trayectoria en tiempo real mediante el mapa interactivo de la ESA y también a través de una transmisión en vivo gratuita organizada por el Virtual Telescope Project, que está prevista para comenzar a las 5:00 de la mañana (hora CET) del 19 de diciembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El paso de 3I/ATLAS representa una oportunidad científica excepcional para analizar material formado en otro sistema estelar y ampliar el conocimiento sobre los procesos que dan origen a cometas y planetas en distintas regiones del universo. Sin embargo, no será apreciable a simple vista para los terrícolas.