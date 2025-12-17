El cohete Ariane 6 completa con éxito el lanzamiento de dos satélites Galileo

El cohete Ariane 6 de la Agencia Espacial Europea (ESA), que transporta dos satélites Galileo para el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) de la UE, se lanza desde el Centro Espacial de Guayana en Kourou, en el departamento francés de ultramar de Guayana, el 17 de diciembre de 2025. ( AFP )

El cohete pesado europeo Ariane 6 despegó con éxito este miércoles del Centro Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, con dos satélites del programa de geolocalización Galileo, en lo que fue su cuarto vuelo comercial.

"Los satélites SAT 33 y SAT 34 fueron colocados en una órbita terrestre media a una altitud de aproximadamente 22.922 kilómetros. Su separación tuvo lugar tres horas y 55 minutos después del despegue" desde el centro espacial de Kourou, celebró la empresa espacial francesa Arianespace en un comunicado.

El vehículo espacial inició su vuelo a las 02H01 locales (05H01 GMT), aprovechando las buenas condiciones meteorológicas pese a la temporada de lluvias en ese territorio francés de ultramar ubicado en Suramérica, constató un periodista de la AFP.

Unos segundos después de despegar, Ariane 6 desapareció bajo la densa cobertura nubosa.

SAT 33 y SAT 34, aparatos de nueva generación, elevaron a 34 el número de satélites de la constelación Galileo, el sistema europeo de navegación por satélite, equivalente y competidor del GPS estadounidense, concebido para ofrecer una geolocalización civil independiente.

Servirán para "mejorar la precisión, disponibilidad y robustez del sistema mundial de navegación por satélite de la Unión Europea", señaló Arianespace.

Aumento del sector espacial

Para David Cavaillolés, presidente ejecutivo de Arianespace, "este nuevo éxito de Ariane 6 marca una etapa importante en el aumento de la capacidad del sector espacial europeo".

Gracias al uso de la doble frecuencia, Galileo ofrece una precisión de posicionamiento en tiempo real del orden de un metro para varios miles de millones de usuarios en todo el mundo.

Se trata de la mayor iniciativa de infraestructura de la UE destinada a garantizar la autonomía estratégica y la soberanía.

Los satélites anteriores de Galileo fueron lanzados en su mayoría desde Kourou a bordo del Ariane 5 y los cohetes rusos Soyuz.