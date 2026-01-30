Hallan nueva especie de pequeño roedor en los andes de Perú

Fue bautizado como Oreoryzomys hesperus. ( FUENTE EXTERNA )

Un equipo internacional de científicos descubrió una nueva especie de roedor en una reserva de los andes de Perú, informó este viernes el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El pequeño roedor es de color pardo, cuerpo esbelto y cola larga. Fue encontrado en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe en la región Cajamarca, unos 1,100 km al noreste de Lima.

Fue bautizado como Oreoryzomys hesperus.

"Este pequeño mamífero es un indicador clave de la salud de los ecosistemas (...), los esfuerzos de conservación están rindiendo frutos al mantener hábitats tan prístinos que aún albergan secretos para la humanidad", señaló el Sernanp en un comunicado.

La institución destacó que se trata de "un hallazgo sin precedentes (...) que confirma la existencia de una especie de roedor única en el mundo".

El descubrimiento fue publicado en la revista científica internacional PeerJ.

Te puede interesar Hallan en Argentina una nueva especie de dinosaurio saurópodo

Colaboración internacional

El estudio es el resultado de un esfuerzo de cooperación entre instituciones de Ecuador, Argentina y Alemania.

Con más de 32,000 hectáreas, el Santuario Nacional Tabaconas Namballe alberga una alta diversidad biológica entre ellas 59 especies de mamíferos, 186 de aves, 13 de anfibios y 5 de reptiles.

Te puede interesar Descubren una nueva especie de reptil marino en los yacimientos del "Jurásico" alemán