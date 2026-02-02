La NASA realiza pruebas clave antes de lanzar la misión lunar Artemis 2

Este es el paso más crítico antes de establecer la fecha definitiva para el primer vuelo tripulado a la Luna en más de 50 años. ( FUENTE EXTERNA )

La agencia espacial estadounidense, NASA, lleva a cabo el lunes los críticos ensayos finales de su cohete lunar antes del lanzamiento de su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo.

Aproximadamente a las 16H25 GMT, las 11H25 en Florida, el director de lanzamiento de la misión Artemis 2 dio luz verde para empezar la carga de combustible en el gigante cohete SLS en Cabo Cañaveral, indicó la Nasa en su sitio web.

El ensayo, que incluye el chequeo de fugas y otras verificaciones técnicas, es el de mayor complejidad antes de que la NASA establezca la fecha del inicio de la misión Artemis 2, que no aterrizará en la Luna sino que volará alrededor del satélite terrestre.

Pese a que los ensayos estaban programados para el fin de semana, la agencia espacial pospuso sus planes debido a los pronósticos de temperaturas bajo cero en el sitio del lanzamiento cuando buena parte del país experimenta una ola de frío extremo.

Cronología y condiciones para el lanzamiento de Artemis 2

Además de comprobar la capacidad de cargar más de 700.000 galones de propelente criogénico en el cohete de 98 metros, los equipos simularán un conteo regresivo y un retiro seguro del combustible.

Este simulacro de lanzamiento está previsto para las 21H00 locales (02H00 GMT), pero puede retrasarse incluso hasta la 01H00 del martes (06H00 GMT).

Si todo va bien, la Nasa podría enviar al equipo de cuatro astronautas del Artemis 2 a un sobrevuelo de la Luna el 8 de febrero, como fecha más próxima.

Los astronautas permanecen en cuarentena en Houston.