Inventor de un enjuague bucal que busca estimular la dopamina obtiene patente de invención

La patente de invención fue otorgada a Leonardo de León. ( DARE COLLADO )

A finales de enero de este año, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) informó que entregó cuatro patentes a igual número de ciudadanos, por el desarrollo de productos innovadores en diversos sectores, incluida la salud.

En este último renglón se sitúa el especialista en medicina ortomolecular Leonardo de León, quien obtuvo una patente de invención por el desarrollo de un kit de enjuague bucal antiséptico AM y PM multivitamínico, regulador del ciclo circadiano y seguro para grupos sensibles.

De acuerdo con de León, este producto no solo busca contribuir a la higiene bucal. Explicó que el kit está compuesto por un enjuague bucal de uso matutino (AM), otro de uso nocturno (PM) y una pasta dental neutra.

"Lo que yo he diseñado es un producto que, aunque es un enjuague bucal, al mismo tiempo puede ayudarte a generar dopamina en la mañana y serotonina en la noche para dormir, porque los compuestos que contiene, y eso es lo que está patentado, tienen esa dualidad", sostuvo el especialista.

La dopamina es un neurotransmisor asociado a la energía, la concentración y la creatividad; el producto matutino estimula su producción mediante la activación del aminoácido tirosina. El enjuague PM, en cambio, aporta para la producción de melatonina, hormona responsable del sueño, a partir del aminoácido triptófano, según de León.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/patentes-a044ffa5.jpg En enero pasado,ONAPI otorgó patentes que aportarán al sector salud, textil e innovación. (ONAPI)

Agregó que el carácter innovador radica en su estructura trifásica, que combina varias vías: la vía sublingual, mediante la cual ciertos micronutrientes son absorbidos directamente al torrente sanguíneo; una función antiséptica, que higieniza la cavidad bucal sin dañar la microbiota oral.

Por último, la vía digestiva, al tratarse de un producto que puede ingerirse sin riesgos y cuyos componentes se transforman en vitaminas y minerales aprovechables por el organismo, explicó su inventor.

Según explica el investigador, el producto no bloquea rutas metabólicas, sino que proporciona los ingredientes adecuados para que el cuerpo produzca por sí mismo las sustancias necesarias.

De León señaló que su trabajo no parte del tratamiento de la enfermedad, sino del estudio del metabolismo humano y de cómo optimizar los procesos naturales del organismo para preservar la salud.

Seguridad para grupos sensibles

Uno de los pilares del desarrollo fue la preservación de la microbiota oral, a la que el doctor De León compara con una "aduana biológica" encargada de filtrar patógenos y preparar al organismo para la correcta absorción de nutrientes.

Sostuvo que, a diferencia de los dentífricos convencionales, cuyos componentes químicos eliminan tanto bacterias dañinas como beneficiosas, este kit mantiene el equilibrio microbiano. Por esta razón, señala, el producto es seguro para grupos sensibles, como niños y adultos mayores.

El desarrollo del producto estuvo motivado, principalmente, por la preocupación del investigador por los trastornos del sueño.

De León, quien realizó estudios especializados en medicina del sueño, afirma que una gran parte de la población duerme mal y que el estrés, el uso de pantallas y la alteración del ciclo circadiano están detrás de múltiples enfermedades metabólicas, autoinmunes y neurodegenerativas.

El proceso de patentamiento

El especialista explicó que la patente fue tramitada a través de los organismos nacionales de propiedad intelectual, donde se evaluó inicialmente si el producto era patentable. Posteriormente, se realizaron búsquedas internacionales en bases de datos de más de 150 países para confirmar que no existía un invento similar.

Tras superar varias etapas técnicas y científicas, el desarrollo fue clasificado como patente de invención, y no como modelo de utilidad, al tratarse de un producto que no existía previamente bajo ninguna forma.

La evaluación internacional se realizó a través del PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), organismo que analizó la viabilidad científica, funcional e industrial del invento.

¿Qué sigue tras la patente?

De León manifestó que, aunque cuenta con una fábrica propia de alimentos orgánicos y una línea de productos nutracéuticos, su intención no es producir este kit, ya que tiene en la mira a multinacionales con la capacidad de fabricarlo en millones de unidades y posicionarlo más allá del mercado local.

La importancia de innovar

El científico coincidió con las recientes declaraciones del rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, reverendo Secilio Espinal, quien destacó que un país que no investiga termina dependiendo de lo que otros producen.

De León resaltó que la innovación constituye la base del desarrollo de un país y que cada nación debe tener la capacidad de innovar y producir.

Otras patentes

Héctor Popa obtuvo una patente de Modelo de Utilidad, nombrada como Máquina para Ejercicios de Piernas y Músculos del Suelo Pélvico, con el propósito de fortalecer los músculos tibiales y garantizar un rendimiento en los atletas, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, cita un comunicado de Onapi.

En tanto que la diseñadora industrial y modista para niños, Angie Polanco, diseñó un Sistema Regulador en pantalones escolares, con el objetivo de permitir que según la talla y la edad se pueda ajustar a las necesidades de cada niño.

Igualmente la Universidad Iberoamericana bajo el Hub de Investigación e Innovación obtuvo una patente más por el desarrollo de un Sistema Modular de Cubierta Estructural, un proyecto liderado por la Escuela de Arquitectura de Unibe y el Instituto de Diseño para los Trópicos.