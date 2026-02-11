Elon Musk cambia de prioridad: ya no es Marte, ahora es la Luna

Fotografía del 12 de febrero de 2023 cedida por SpaceX donde aparece el cohete Falcon 9 despegando hacia la luna en su misión para abastecer la Estación Espacial Internacional desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 (SLC-40) en la Estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, Florida (EE. UU.). ( EFE )

Elon Musk, el profeta de la colonización espacial, nos convenció de que la Tierra se nos quedaba pequeña y que Marte era el único refugio posible para evitar un apocalipsis. Sin embargo, en un giro de guion digno de una comedia de enredos cósmicos, el Planeta Rojo ha pasado a ser el exnovio olvidado, mientras que la Luna —esa que el propio Musk calificó anteriormente como una mera "distracción"— es ahora la protagonista absoluta de sus desvelos.

La nueva narrativa es de una lógica aplastante, o al menos así la presenta el multimillonario en X.

Resulta que Marte tiene un pequeño defecto logístico: solo abre sus puertas cada 26 meses, y el viaje dura medio año. En cambio, la Luna es el vecino conveniente que está a solo dos días de camino y al que se puede visitar cada 10 días.

Bajo esta premisa, Musk ha decidido que "la prioridad principal es asegurar el futuro de la civilización" y que, convenientemente, la Luna es mucho más rápida para tal fin. Así, el ambicioso plan de establecerse en Marte ha sido relegado por un objetivo más cercano: construir una "ciudad de crecimiento autónomo" en el satélite terrestre en menos de una década.

Lo curioso es que este súbito romance con la Luna ocurre justo cuando la NASA, que nunca dejó de mirar al satélite, está repartiendo contratos multimillonarios. SpaceX ya tiene en el bolsillo casi US$ 3,000 millones para construir un módulo de aterrizaje lunar, utilizando su sistema Starship. Sí, el mismo Starship diseñado específicamente para Marte, pero que por ahora ha destacado principalmente por su espectacular capacidad de explotar durante las pruebas y su incapacidad para alcanzar la órbita.

Módulo de aterrizaje

Mientras tanto, en el barrio de los millonarios espaciales, la competencia se pone intensa. Jeff Bezos y su empresa Blue Origin también han decidido que el turismo para celebridades puede esperar; ahora se centran en desarrollar su propio módulo de aterrizaje para no quedarse fuera del reparto de la NASA. Incluso el nuevo administrador de la agencia, Jared Isaacman, es un aliado de Musk que ya ha pagado por pasearse en cápsulas de SpaceX.

A pesar de que Musk insiste en que sigue comprometido con Marte y que enviará naves no tripuladas en 2026, lo cierto es que la realidad política y presupuestaria ha dictado sentencia.

La NASA se prepara para la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas a dar una vuelta por la Luna en marzo, sirviendo de guía para el esperado regreso humano a la superficie lunar en 2028.

Al final, parece que la conquista del espacio se parece mucho a la vida cotidiana: todos queremos la gran aventura en el extranjero, pero cuando hay que pagar las facturas, terminamos mudándonos al apartamento de al lado porque es más barato, está más cerca y el dueño (en este caso, el gobierno) nos ofrece mejores condiciones. Marte tendrá que esperar a que los planetas se alineen, tanto en el cielo como en los despachos de Washington.