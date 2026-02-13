Una tripulación internacional despega de Cabo Cañaveral rumbo a la EEI

La nave espacial SpaceX Dragon en un cohete Falcon 9 Bloque 5, que transporta la misión NASA Crew-12, despega del Complejo de Lanzamiento Espacial 40, Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, EE. UU. ( EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

La NASA envió este viernes a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional, el último equipo encargado de una misión de investigación en este laboratorio que orbita a 400 kilómetros de la Tierra.

El despegue desde Cabo Cañaveral, en Florida, tuvo lugar a las 05H15 locales (10H15 GMT) a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9, según el video de la agencia espacial de Estados Unidos. Se espera que el equipo llegue a la EEI el sábado.

Los tripulantes son los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrei Fedyaev.

"Dejamos la Tierra, pero la Tierra no nos ha dejado a nosotros", dijo Meir al aventurarse en el espacio. "Cuando observamos nuestro planeta desde fuera, comprendemos en seguida que estamos todos interconectados".

"Somos una sola humanidad", aseveró.

Estos cuatro astronautas reemplazan a una tripulación que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, en la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.

La NASA, sin embargo, no ha ofrecido detalles de la emergencia médica que motivó el retorno de ese equipo.

La EEI ha estado desde entonces a cargo de una tripulación mínima de tres personas.

El lanzamiento del cohete se realizó al amanecer del viernes 13, en un desafío a la superstición.

"Tengo entendido que es la primera vez que la NASA realiza un despegue en viernes 13", declaró entre risas Steve Stich, coordinador de los lanzamientos.

"Son tiempos sorprendentes", añadió.

La operación se vio retrasada de dos días debido a pronósticos meteorológicos desfavorables, con previsión de fuertes vientos que podrían haber complicado eventuales maniobras de emergencia.

Esta tripulación será una de las últimas en vivir en la estación espacial.

Habitada de forma continua en los últimos 25 años, la envejecida EEI está programada para ser empujada hacia la órbita terrestre antes de estrellarse en un punto aislado del océano Pacífico en 2030.

De la tripulación en viaje a la EEI, Fedyaev es el único con experiencia previa en la estación espacial.

La microgravedad y el cuerpo humano

Durante sus ocho meses en el puesto orbital, los cuatro astronautas realizarán numerosos experimentos, incluida la investigación sobre los efectos de la microgravedad en sus cuerpos.

Meir, quien como bióloga marina ha estudiado animales en ambientes extremos, será la comandante de la tripulación.

La EEI ha sido símbolo del deshielo después de la Guerra Fría y se mantiene como una de las pocas áreas de cooperación entre los países occidentales y Rusia desde que Moscú invadió Ucrania en 2022.

Sin embargo, la estación espacial también ha sufrido por las tensiones geopolíticas. En noviembre, el cosmonauta ruso Oleg Artemyev, quien debía integrar la Crew-12, fue retirado repentinamente de la misión.

Según medios independientes rusos, había tomado fotos y enviado información clasificada con su teléfono.

La agencia espacial rusa Roscosmos se limitó a indicar que había sido trasladado a otro puesto. Su sustituto, Fedyaev, ya pasó un tiempo en la EEI como parte de la Crew-6 en 2023.