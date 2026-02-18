¿Armagedón real? NASA admite que no puede detener un asteroide “asesino de ciudades”

Científicos advierten que aún no existe un sistema listo para desviar asteroides, pese a los avances en detección y pruebas como la misión DART de la NASA. ( FREEPIK )

¿Armagedón? La respuesta corta de algunos científicos es inquietante: hoy no existe una forma lista para detener un asteroide capaz de destruir una ciudad.

La advertencia la hizo Kelly Fast, oficial de defensa planetaria de la NASA, durante una intervención ante la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS) en Phoenix. Su preocupación no son los asteroides gigantes —cuyas trayectorias están identificadas— ni los fragmentos pequeños que impactan la atmósfera con frecuencia. El foco está en los objetos intermedios, de unos 500 pies de diámetro, lo suficientemente grandes para causar daños regionales y lo bastante pequeños para pasar desapercibidos.

Según Fast, existen alrededor de 25,000 asteroides cercanos a la Tierra de ese tamaño, pero solo se ha localizado aproximadamente el 40 %. Eso deja cerca de 15,000 “city killers” sin identificar. Su tamaño y posición orbital dificultan su detección, incluso con los telescopios más avanzados, ya que pueden desplazarse acompañando la órbita terrestre sin reflejar suficiente luz solar.

Para mejorar la vigilancia, la NASA planea lanzar el telescopio espacial Near-Earth Object Surveyor el próximo año. El instrumento utilizará firmas térmicas para detectar asteroides oscuros que antes permanecían ocultos.

Sin embargo, detectar no es lo mismo que desviar. En 2022, la misión DART demostró que es posible alterar la trayectoria de un asteroide al impactarlo con una nave espacial. Pero expertos como Nancy Chabot, científica planetaria vinculada al proyecto, reconocen que actualmente no existe una nave lista para replicar ese procedimiento en caso de emergencia.

Posible impacto a la Luna

“No tendríamos forma de desviarlo activamente ahora mismo”, admitió Chabot. También señaló que las agencias espaciales no cuentan con fondos suficientes para mantener sistemas de defensa planetaria en estado permanente de preparación.

Mientras tanto, el asteroide YR4, detectado en 2024, mantiene un 4 % de probabilidad de impactar la Luna en 2032. Algunos especialistas han planteado la posibilidad de destruir objetos similares con explosivos nucleares, una medida que recuerda a la ficción cinematográfica, pero que aún no forma parte de un plan operativo.

La conclusión de los expertos es clara: la amenaza existe, el monitoreo mejora, pero la capacidad de respuesta inmediata frente a un asteroide capaz de arrasar una ciudad todavía no está garantizada.