Este martes 3 de marzo habrá un eclipse lunar, pero se verá parcial desde República Dominicana

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra, el Sol y la Luna quedan alineados y el planeta proyecta su sombra sobre el satélite. ( FUENTE EXTERNA )

En la madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, la Luna llena cambiará de rostro.

Durante dos horas y 14 minutos, el satélite natural se deslizará por la sombra del planeta en un fenómeno astronómico conocido como eclipse lunar total, que en algunos lugares del mundo teñirá el disco lunar de un rojo cobrizo intenso, popularmente llamado "luna de sangre".

Sin embargo, en la República Dominicana el espectáculo será parcial y con el tiempo contado.

El miembro de la Sociedad Astronómica Dominicana, Karls Vladimir Peña, explicó que en el país el evento comenzará a las 4:44 de la madrugada con el inicio de la fase penumbral, cuando la sombra tenue de la Tierra empieza a cubrir ligeramente la Luna.

A las 5:50 a. m. iniciará la fase parcial, momento en que la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre, comenzará a cubrir visiblemente el disco lunar.

Alcance máximo en Santo Domingo

El máximo del eclipse para Santo Domingo está previsto a las 6:55 a. m. "Este es el momento en que el eclipse alcanza su máxima magnitud, mientras la Luna se encuentra sobre el horizonte en Santo Domingo. El punto máximo real de este eclipse no se puede ver en Santo Domingo porque la Luna se encuentra bajo el horizonte en ese momento y está amaneciendo", dijo Peña.

Debido a que la Luna estará muy baja sobre el horizonte oeste a esa hora, se recomienda buscar un punto alto o una zona despejada con vista libre hacia esa dirección para una mejor observación.

Después, a las 6:58 a. m., se producirá la puesta de la Luna, lo que impedirá observar la fase total desde el territorio dominicano. La totalidad del eclipse ocurrirá cuando la Luna ya esté bajo el horizonte para el país, es decir, que para esa hora ya amaneció.

Cómo se forma la "luna de sangre"

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra, el Sol y la Luna quedan alineados y el planeta proyecta su sombra sobre el satélite.

El fenómeno avanza por etapas:

Primero, la Luna entra en la penumbra, donde el oscurecimiento es leve.

Luego comienza la fase parcial, cuando la umbra cubre progresivamente el disco lunar y una porción se torna visiblemente más oscura.

El punto culminante llega con la totalidad, cuando la Luna queda completamente dentro de la sombra terrestre y adquiere su característico tono rojizo, efecto producido por la dispersión de la luz solar en la atmósfera de la Tierra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/screenshot-2026-03-02-174158-afe14ee7.png Eclipse total de Luna el 3 de marzo de 2026: mapa y horarios (FUENTE EXTERNA)

Visibilidad del eclipse

De acuerdo con la NASA, la fase total de este eclipse comenzará a las 6:04 a. m. (hora del Este de Estados Unidos) y se extenderá por aproximadamente una hora.

Indica que la totalidad será visible al atardecer en el este de Asia y Australia; durante la noche en el océano Pacífico; y en la madrugada en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur.

En Asia central y buena parte de Sudamérica será parcial, mientras que en África y Europa no podrá observarse.

Sin telescopio ni binoculares

Para disfrutar del eclipse no es necesario telescopio ni binoculares, aunque estos pueden enriquecer la experiencia al permitir apreciar mejor los matices de color y los detalles de la superficie lunar.