Participación femenina en la ciencia dominicana cae a su nivel más bajo en dos décadas

Tras alcanzar 44.8 % en 2016, la presencia de mujeres en la investigación cayó hasta 28.8 % en 2024. ( FUENTE EXTERNA )

La participación de las mujeres en la producción científica de la República Dominicana ha experimentado un retroceso significativo en los últimos años, hasta situarse en su punto más bajo en dos décadas, según revela un estudio presentado este martes por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La investigación, titulada "Informe Cienciométrico de la República Dominicana", analiza la evolución del talento científico nacional entre 2003 y 2024.

Aunque el país ha registrado un notable crecimiento en la cantidad de investigadores, que pasó de 36 autores científicos en 2003 a 545 en 2024, el estudio advierte que ese avance no ha sido acompañado por una mayor participación femenina.

De acuerdo con los datos, la proporción de mujeres en la producción científica creció durante varios años, pasando de 30.6 % en 2003 a 44.8 % en 2016, cuando alcanzó su punto más cercano a la paridad.

Sin embargo, a partir de 2017 la tendencia se revirtió y la participación descendió de manera sostenida hasta llegar a 28.8 % en 2024, el nivel más bajo registrado en las últimas dos décadas, incluso por debajo del porcentaje reportado al inicio del período analizado.

El estudio advierte que esta situación coloca al país en una posición singular frente a naciones con economías y sistemas científicos comparables.

Al tomar como referencia a Costa Rica, Panamá, Jamaica, Paraguay y Uruguay, la investigación señala que República Dominicana es el único país de este grupo cuya participación femenina actual es inferior a la que tenía hace veinte años.

Además de esta caída, el sistema científico dominicano mantiene una escala reducida. El informe indica que el país cuenta con apenas 10 investigadores por cada 100,000 personas de la población económicamente activa (PEA), muy por debajo del promedio de 76 por cada 100,000 registrado en los países de referencia.

Retrocesos en áreas dominadas por mujeres

El estudio también identifica retrocesos notables en áreas donde antes predominaba la participación femenina. En odontología, por ejemplo, las mujeres superaban el 60 % de las investigaciones en 2013, pero su presencia cayó a 21.6 % en 2024. Tendencias similares se observan en psicología y en las ciencias sociales.

Para los investigadores, estos datos evidencian que el avance hacia la equidad en el ámbito científico es frágil. El informe advierte que el equilibrio alcanzado en años anteriores resultó inestable y que su sostenibilidad requiere políticas activas y continuas.

Martha Báez, directora de Investigación e Innovación de la PUCMM y autora principal del estudio, sostuvo que el escenario plantea la necesidad de impulsar políticas públicas que fortalezcan el talento científico nacional.

"Esto implica formar nuevas generaciones de investigadores, atraer y retener talento y promover la diversidad activa, porque un sistema científico robusto requiere masa crítica, equilibrio y diversidad en sus áreas de conocimiento", explicó.

El análisis también revela diferencias marcadas entre disciplinas. En veterinaria, el 75 % de las investigaciones son producidas por mujeres, mientras que en inmunología y bioquímica mantienen una presencia superior al 40 %. En contraste, áreas como energía, matemáticas, física e ingeniería presentan brechas extremas, con una participación masculina que supera el 80 %.

Una de las posibles explicaciones para el descenso en la presencia femenina está relacionada con el crecimiento de la llamada "hipercolaboración" científica.

Según el estudio, en los últimos años ha aumentado el número de publicaciones firmadas por 15 autores o más, asociadas generalmente a proyectos internacionales. Este auge coincide con el inicio del declive de las autoras dominicanas.

Los investigadores plantean como hipótesis que, al integrarse con mayor intensidad a redes científicas globales, especialmente en disciplinas biomédicas, el sistema dominicano pudo haber incorporado de forma involuntaria los desequilibrios de género presentes en esas redes internacionales.

El informe advierte además que una fuerte dependencia de agendas externas puede volver vulnerable al sistema científico ante cambios en el financiamiento internacional.

Avances en la producción científica

Pese a estas alertas, la investigación reconoce avances en la producción científica y en la inserción del país en redes internacionales, impulsados por políticas públicas como el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt) y la Carrera Nacional de Investigadores.

"Somos más investigadores que nunca y estamos más conectados al mundo, pero el sistema sigue operando con una escala limitada que restringe su capacidad de renovación y liderazgo autónomo", señaló Báez.

El "Informe Cienciométrico de la República Dominicana", financiado por Fondocyt, tiene como autora principal a Martha Báez y como coinvestigador a Víctor Bohórquez.

El estudio cuenta con el apoyo técnico de SCImago Research Lab y utiliza el indicador Scientific Talent Pool (STP) para estimar la cantidad de personas activas en la producción científica a partir de autores afiliados a instituciones que han publicado al menos un documento en un período determinado.

Bajos valores a nivel doctoral

Un informe de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), difundido en febrero pasado, destacó que cuatro de cada diez investigadores iberoamericanos son mujeres, una cifra que refleja los relativos progresos obtenidos al respecto en la última década, aunque sigue habiendo importantes diferencias entre países.

El informe también detalló que a medida que aumenta el nivel de formación disminuye la participación femenina, una tendencia que no ha mostrado cambios significativos en los últimos 10 años y que, a nivel doctoral, deja a Chile, Colombia, Costa Rica y República Dominicana con los valores más bajos de la región (menos del 45 %).