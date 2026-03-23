Del espacio sideral a la cocina: meteorito estrella en vivienda tras estruendo en Houston

Científicos y equipos locales analizan los fragmentos del meteorito recuperados en una vivienda en Texas para determinar su composición y trayectoria. ( FUENTE EXTERNA )

El cielo sobre Houston no dio señales previas. No hubo tormenta, ni advertencia, ni ruido que preparara a la ciudad. Solo, de repente, un estruendo seco. Un golpe de aire que hizo vibrar ventanas, sacudió casas y dejó a miles de personas mirando hacia arriba sin entender qué acababa de pasar.

La escena se desarrolló la tarde del sábado 21 de marzo de 2026. Minutos antes de las cinco, residentes en distintos puntos del área metropolitana comenzaron a reportar "booms" —explosiones sonoras— que se sintieron como un trueno fuera de lugar. El cielo estaba despejado.

Las redes sociales hicieron lo suyo: teorías, dudas, miedo. ¿Un avión? ¿Una explosión? ¿Un fenómeno atmosférico?

Horas después, la respuesta empezó a tomar forma. Y vino desde arriba.

Según la NASA, lo que cruzó el cielo de Texas fue un meteorito de aproximadamente una tonelada de peso y cerca de un metro de diámetro, desplazándose a una velocidad estimada de hasta 56,000 kilómetros por hora.

No fue un simple paso fugaz: el objeto se fragmentó en la atmósfera, a unos 47 kilómetros de altura sobre el área de Bammel, generando una onda de presión lo suficientemente potente como para producir las detonaciones que se escucharon en tierra.

Ese "boom" que desconcertó a la ciudad no era otra cosa que el sonido de una roca espacial rompiéndose sobre sus cabezas.

El fenómeno fue visible para decenas de testigos. Algunos hablaron de un destello intenso, otros de una bola de fuego que cruzó el cielo en cuestión de segundos. Más de un centenar de reportes recogidos por la American Meteor Society describieron el mismo patrón: luz brillante, trayectoria rápida y, segundos después, el estruendo.

Pero la historia no se quedó en el aire.

En el noroeste de Houston, dentro del condado de Harris, una mujer asegura haber tenido una respuesta más tangible —y bastante más inquietante—.

Sherrie James estaba en su casa cuando ocurrió el impacto. No lo vio venir, pero sí vio las consecuencias: un agujero en el techo, daños estructurales en dos niveles de la vivienda y, en su cocina, una roca pesada que no estaba ahí antes.

"No puedo ni describirlo", relató luego, todavía procesando lo ocurrido.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar. Inicialmente, se manejó la posibilidad de que el objeto proviniera de un avión o de algún incidente terrestre. Pero la escena no cuadraba: no había restos de construcción, ni árboles caídos, ni evidencia de explosión convencional.

El Departamento de Bomberos de Ponderosa examinó la pieza. La describieron como una roca "inusual", con características que no correspondían a materiales comunes en la zona. La conclusión preliminar fue directa: todo apunta a que se trata de un fragmento del meteorito que cruzó Houston.

La hipótesis fue respaldada por la NASA, que ya había confirmado la trayectoria del objeto: entró por el oeste de Texas, avanzó hacia el este, pasando al sur de The Woodlands, y se desintegró antes de completar su recorrido.

Esa desintegración no fue silenciosa. La fragmentación generó una onda de choque —una presión súbita en el aire— que se propagó hasta el suelo. Es lo que los especialistas describen como un "boom sónico", un fenómeno que ocurre cuando un objeto viaja más rápido que la velocidad del sonido.

En otras palabras, Houston no solo vio un meteorito. Lo sintió.

Las zonas donde podrían haber caído más fragmentos están ahora bajo observación. Según los datos preliminares, los restos habrían descendido en áreas al norte de la ciudad, entre Willowbrook y Northgate Crossing. Las autoridades no descartan que existan otros impactos no reportados.

Científicos analizan fragmento recuperado

Mientras tanto, científicos y equipos locales continúan analizando el material recuperado en la vivienda de James. La prioridad es confirmar su composición, origen exacto y trayectoria, aunque los indicios ya son bastante claros.

El evento, aunque llamativo, no es excepcional en términos astronómicos. La Tierra recibe impactos de meteoros todos los días. La mayoría se desintegra completamente en la atmósfera. Otros apenas dejan rastros visibles. Muy pocos llegan al suelo. Y menos aún lo hacen en zonas urbanas.

Ahí está el detalle.

Lo que ocurrió en Houston entra en una categoría rara: un fragmento lo suficientemente grande como para sobrevivir la entrada atmosférica, mantener velocidad y energía, y terminar impactando una estructura habitada.

No hubo heridos. Pero el margen fue estrecho.

En el contexto reciente, este no es un caso aislado. En las últimas semanas, otros eventos similares se han registrado en Estados Unidos. En Ohio, un fenómeno casi idéntico provocó explosiones sonoras que se escucharon a lo largo de decenas de kilómetros. En 2025, un fragmento menor atravesó una vivienda en Atlanta.

La diferencia es que, esta vez, ocurrió en una ciudad grande y en pleno día.

Houston volvió a la calma en cuestión de horas. Las calles siguieron su ritmo, los negocios abrieron, el tráfico no se detuvo. Pero el episodio dejó una sensación incómoda: la de haber sido, por unos segundos, el punto de impacto de algo que viene desde fuera de todo control humano.

Una roca, viajando a decenas de miles de kilómetros por hora, cruzó el cielo, explotó sobre la ciudad y dejó un pedazo incrustado en una casa.

Sin aviso. Sin margen de reacción.

Y con una conclusión inevitable: esto no se puede predecir del todo, pero sí se puede estudiar.

Por ahora, la NASA y las autoridades locales siguen rastreando posibles fragmentos y recopilando datos. Cada pieza recuperada sirve para entender mejor estos eventos y, en teoría, anticipar futuros escenarios.

Pero en la práctica, lo ocurrido en Houston deja una imagen difícil de ignorar: el espacio no está tan lejos como parece. A veces cae, literalmente, dentro de casa.