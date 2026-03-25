La NASA estudia enviar una nave a Marte con energía nuclear en 2028

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el lanzamiento está previsto para diciembre del año 2028. ( FUENTE EXTERNA )

La NASA anunció planes para lanzar en 2028 una misión a Marte impulsada por energía nuclear, en lo que sería un paso clave hacia futuras expediciones de larga duración y mayor capacidad en el espacio profundo.

El proyecto, denominado Space Reactor-1 Freedom (SR-1 Freedom), contempla el uso de un reactor de fisión para generar electricidad que alimente sistemas de propulsión eléctrica, una tecnología que busca mejorar la eficiencia del transporte espacial.

Según lo expuesto por autoridades de la agencia, la misión utilizará hardware ya existente del programa Lunar Gateway, lo que permitirá reducir costos y tiempos de desarrollo. El lanzamiento está previsto para diciembre de 2028, coincidiendo con una ventana óptima de transferencia hacia Marte.

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El sistema funcionará mediante propulsión eléctrica nuclear, en la que un reactor genera energía para impulsar motores iónicos alimentados con xenón. Este enfoque difiere de modelos anteriores que utilizaban calor directo para generar empuje.

De acuerdo con la NASA, el reactor —de más de 20 kilovatios— estará protegido por un escudo de radiación y conectado a un sistema de conversión energética de alta eficiencia.

Componentes científicos de la expedición

La nave activaría su reactor menos de 48 horas después del lanzamiento y tardaría aproximadamente un año en llegar a las cercanías de Marte.

Como parte de su carga científica, la misión transportará tres helicópteros similares a Ingenuity, que serán desplegados en la atmósfera marciana para explorar posibles zonas de aterrizaje humano y buscar agua subterránea mediante radar.

La agencia también evalúa incluir experimentos desarrollados por estudiantes, ampliando el componente científico del proyecto.

El desarrollo de la misión comenzaría en los próximos meses, con la meta de tener el vehículo listo para pruebas en 2028 y su traslado al sitio de lanzamiento en octubre de ese mismo año.

Aunque el cohete aún no ha sido confirmado, se considera la posibilidad de utilizar un Falcon Heavy de SpaceX.

La NASA indicó que esta misión servirá como demostrador tecnológico para futuros proyectos, incluyendo reactores más potentes que permitirían misiones tripuladas a Marte en la década de 2030.