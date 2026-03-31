Artemis II: El coloso de 30 pisos inicia su cuenta final para el regreso a la Luna

El cohete SLS, un coloso equivalente a un edificio de 30 plantas, se erige imponente en la histórica plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy. ( NASA/BILL INGALLS )

El silencio de la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy se rompió este lunes a las 15:00 (19:00 GMT), cuando la NASA activó oficialmente la cuenta atrás.

Hoy es martes y el cronómetro no se detiene: mañana miércoles, a las 18:24 hora local (22:24 GMT), el cohete más potente de la historia encenderá sus motores para poner fin a más de medio siglo de ausencia humana en las cercanías lunares.

Un rascacielos con destino al espacio

En la cúspide de la torre de lanzamiento aguarda el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), un titán de 322 pies (98 metros) de altura. Para quienes lo observan desde la distancia, equivale a un edificio de unas 30 plantas, superando la estatura de la propia Estatua de la Libertad.

Pero su verdadera magnitud reside en su fuerza. Al despegar, el SLS generará 8.8 millones de libras de empuje, lo que supone un 17 % más de potencia que el legendario Saturno V de las misiones Apolo.

El SLS es, hoy por hoy, el único vehículo en el planeta capaz de enviar a la cápsula Orion con su tripulación y más de 27 toneladas de carga directamente hacia la Luna en un solo viaje.

La voz de la tripulación

A medida que el lanzamiento se acerca, la expectación se mezcla con la cautela. El pasado viernes 27, al aterrizar en Florida a bordo de sus aviones T-38, el comandante de la misión, Reid Wiseman, resumió el sentimiento colectivo: "El mundo ha esperado mucho tiempo para volver a hacer esto".

Sin embargo, consciente de la complejidad tecnológica, Wiseman matizó sus expectativas este domingo durante una conferencia previa al inicio del conteo: "Estamos listos para salir... pero ni por un segundo tenemos la expectativa de que vamos a ir".

El comandante, que se declaró "relajado" ante la cita histórica, advirtió que el equipo está preparado para posibles retrasos técnicos o meteorológicos de 24 o 48 horas si fuera necesario.

Junto a él viajarán figuras que ya han hecho historia antes de despegar: Victor Glover, el primer hombre de raza negra en una misión lunar; Christina Koch, la primera mujer; y el canadiense Jeremy Hansen, el primer no estadounidense en viajar al espacio profundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/a2crew-7ff19d-2-ce07d7cf.jpg Los miembros de la tripulación de Artemis II (de izquierda a derecha), el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen y los astronautas de la NASA Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman. (NASA/KIM SHIFLETT)

Un viaje de todos

A diferencia de los años sesenta, esta vez la humanidad no solo mira por televisión. Gracias a una iniciativa de la NASA, la cápsula Orion llevará grabados digitalmente los nombres de millones de personas que reclamaron su "pase de abordar" simbólico para orbitar el satélite junto a los astronautas.

Incluso la ciencia a bordo tiene un matiz muy humano. La investigación AVATAR utilizará dispositivos de "órganos en un chip" para estudiar cómo la radiación del espacio profundo afecta la salud de la tripulación, datos críticos para el futuro establecimiento de una base lunar permanente y el salto hacia Marte.

El clima y el horizonte 2028

A pocas horas del despegue, los meteorólogos espaciales mantienen el optimismo con un 80 % de probabilidad de buen clima.

Si todo sale según lo previsto, la misión de diez días validará los sistemas de soporte vital y navegación necesarios para que, en 2028, la misión Artemis III finalmente devuelva las huellas humanas al suelo lunar.