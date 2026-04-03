Poco después de que la misión Artemis II alcanzara la órbita, la astronauta de la NASA Christina Koch tuvo que enfrentar un problema que no provenía del exterior, sino del interior de la nave Orion: una falla en el sistema sanitario.

Durante una transmisión en vivo desde el espacio, al ser consultada sobre quién solucionó el inconveniente, Koch respondió: "Yo me encargo de esa. Soy la plomera espacial. Me enorgullece llamarme la plomera espacial".

El sistema involucrado es el Sistema Universal de Gestión de Residuos (UWMS), valorado en unos 30 millones de dólares, considerado clave para el funcionamiento de la nave. Tras la intervención, volvió a operar con normalidad.

Según explicó la astronauta, el problema no estuvo relacionado con una obstrucción del motor, como se pensó inicialmente, sino con un fallo de cebado (priming), debido a que el sistema había permanecido inactivo por un periodo prolongado y requería tiempo para estabilizarse.

Bajo la supervisión del Control de Misión, Koch realizó el procedimiento de mantenimiento necesario y confirmó que todos los sistemas se encuentran operativos.

Entrenamiento de los astronautas

El episodio refleja el tipo de preparación que reciben los astronautas, quienes deben asumir funciones diversas durante las misiones. Koch, con experiencia previa en la Estación Espacial Internacional, forma parte de la tripulación de Artemis II.

La misión, con una duración estimada de nueve días y medio, busca evaluar los sistemas de la nave Orion como paso previo a futuras misiones tripuladas. La NASA prevé un alunizaje en una misión posterior dentro del programa Artemis.

Koch resumió la situación: "En el espacio, haces lo que hay que hacer".