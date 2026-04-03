Reguetón y cerebro: el género que más zonas activa, según estudios

Manuela del Caño Espinel, profesora del Área de Música de la Universidad de Burgos, habla del impacto neurológico del reguetón. ( FUENTE EXTERNA )

El reguetón, más allá de su popularidad global, estaría generando un impacto neurológico particular: es el género musical que activa más áreas del cerebro, según investigaciones citadas por la profesora Manuela del Caño Espinel, del Área de Música de la Universidad de Burgos.

Durante una charla académica, la especialista explicó que estudios realizados con resonancias magnéticas muestran que este ritmo urbano provoca una activación cerebral más amplia que otros géneros, incluida la música clásica. El dato rompe con la percepción común de que composiciones complejas, como las de Johann Sebastian Bach, generan un mayor estímulo cognitivo.

La explicación, sin embargo, no está en la complejidad, sino en cómo funciona el cerebro.

Capacidad de predicción

El punto clave es la capacidad de predicción. El cerebro humano está diseñado para anticipar lo que viene, una función ligada a la supervivencia. En ese sentido, el reguetón tiene una estructura altamente predecible: patrones rítmicos repetitivos, tiempos claros y progresiones fáciles de anticipar.

Esa previsibilidad permite que el cerebro "se adelante" a la música. Mientras escucha, activa simultáneamente áreas relacionadas con el movimiento, la memoria, la recompensa y la coordinación. Es decir, no solo procesa el sonido, también se prepara para lo siguiente.

En contraste, la música clásica —como la de Bach— presenta cambios constantes en ritmo y tonalidad, lo que dificulta esa anticipación. El cerebro, en lugar de distribuir su actividad, se concentra más en procesar lo inesperado.

Del Caño aclara que este fenómeno no implica una superioridad artística del reguetón ni valida el contenido de sus letras. Lo que evidencia es un efecto neurológico específico: su estructura rítmica simple y repetitiva logra involucrar más regiones cerebrales al mismo tiempo.

En otras palabras, el reguetón no destaca por ser más complejo, sino por ser más "predecible". Y ahí, precisamente, está su poder sobre el cerebro.