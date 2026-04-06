Humanos alcanzan la mayor distancia de la historia rumbo a la Luna

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X de la NASA (@NASA) donde se observa la cara visible de la luna al costado derecho y la cara oculta del lado izquierdo desde la cápsula Orión de la misión Artemis II de la NASA. ( EFE/ NASA )

La misión Artemis II supera el récord de distancia humana en el espacio profundo.

En un momento que marca un nuevo hito en la exploración espacial, la tripulación de la nave Integrity (cápsula Orion) de la misión Artemis II superó este lunes la mayor distancia alcanzada por seres humanos, al sobrepasar la marca establecida hace más de 55 años.

El 15 de abril de 1970, durante la misión Apolo 13, los astronautas Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise establecieron un récord de 248,655 millas terrestres, unos 400,171 kilómetros, de distancia de la Tierra. Ahora, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han superado esa cifra, con una distancia máxima estimada de 406,772 kilómetros del planeta.

"Al superar la distancia más lejana que los humanos han viajado desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los esfuerzos y las hazañas extraordinarias de nuestros predecesores en la exploración espacial tripulada", comunicó la tripulación desde la cabina de la Integrity. El mensaje incluyó un llamado a las generaciones actuales y futuras a continuar expandiendo la presencia humana en el espacio.

Durante el trayecto, la tripulación propuso nombres para formaciones en la superficie lunar con significado personal y profesional. Entre ellos, el cráter Integrity, en referencia a la nave, ubicado en la cara oculta de la Luna, cerca de la Cuenca Oriental.

También propusieron el nombre de cráter Carol, situado en el límite entre la cara visible y la oculta, próximo al cráter Glushko. Según explicaron, el nombre honra a Carol, fallecida esposa del astronauta Reid Wiseman. "Es un punto brillante en la Luna y se podrá ver desde la Tierra en ciertos momentos", indicaron.

Mensajes del programa Apolo

La misión ha recibido mensajes de figuras del programa Apolo. Antes de su fallecimiento, Jim Lovell grabó un mensaje para esta tripulación en el que expresó su orgullo por el relevo generacional. También Charles Duke, quien caminó sobre la Luna en 1972, envió un mensaje de respaldo y seguridad para el viaje.

Este avance ocurre mientras Artemis II completa su aproximación a la Luna, tras entrar en la esfera de influencia lunar, donde la gravedad del satélite supera la de la Tierra. La misión forma parte del programa que busca establecer una presencia sostenida en la Luna como paso previo a futuras misiones hacia Marte.